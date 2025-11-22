विज्ञापन
सुबह जल्दी उठने के ये तरीके जान लें, एक्सपर्ट ने बताया कैसे एक आदत आपकी जिंदगी बदल देगी

How To Wake Up Early: सुबह जल्दी उठना कई लोगों के लिए एक चुनौती होती है. खासकर जब सर्दियां हों या फिर रात को देर से सोने की आदत हो. लेकिन, सुबह जल्दी उठने के कई फायदे हैं. आइए जानते हैं वो तरीकें जो आपको जल्दी उठने में मदद करेंगे.

Waking Up Early Tips: सुबह जल्दी उठने के टिप्स.

Benefits Of Waking Up Early: क्या आपको कई अलार्म लगाने के बावजूद सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है? क्या आप भी उनमें से हैं जो सुबह का समय एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपको सुबह जल्दी उठने में मदद करेंगे और इसके साथ ही आपकी सेहत के लिए भी ये आदत कितनी अच्छी है ये भी बताएंगे. डॉक्टर हंसाजी ने कुछ ऐसे शक्तिशाली योग बताए हैं जो आपको जल्दी सुबह उठने में मदद ही नहीं करेगा बल्कि आपको दिन भर की एनर्जी और फोकस भी देगा. लेकिन इससे पहले आइए समझते हैं कि सुबह जल्दी उठने के पीछे का फायदा क्या है.

जल्दी उठने के फायदे (Jaldi Uthne Ke Fayde)

सूर्योदय के पहले इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है जो एनर्जी और क्लेरिटी का सबसे अच्छा समय माना जाता है. यह समय अपने आप से जुड़ने और दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से करने में बहुत फायदेमंद है. मॉडर्न साइंस भी इसे सपोर्ट करती है, सुबह जल्दी उठने के कई फायदे हैं. जैसे मेंटल हेल्थ में सुधार, फोकस में बढ़ोतरी, क्रिएटिविटी में वृद्धि, स्ट्रेस कम होना और ज्यादा प्रोडक्टिविटी. एक स्टडी में यह भी दिखाया गया है कि सुबह जल्दी उठने के लिए अगर आप जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है तो आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेटर हो सकता है. और यह शिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ के जैसे मेंटल इलनेस के रिस्क को भी कम कर सकता है. तो अब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने के लिए 14 दिन के लिए क्या तीन स्टेप्स अपनाने हैं. 

सुबह जल्दी कैसे उठें ( How to Wake Up Early Morning)

पहला स्टेप है रात को अपनी इंटेंशन को तैयार करें, हर रात को सोने से पहले 5 मिनट समय निकालकर यह सोचिए कि आप जल्दी क्यों उठना चाहते हैं. अपनी सोने की जगह को अच्छे से तैयार करें, फोन को दूर रखें, लाइट को कम करें और लैवेंडर या चंदन जैसी शांति भरी खुशबू इस्तेमाल करें. अगले दिन के कपड़े पहले से बाहर निकाल कर रखें चाहे वो आपकी एक्सरसाइज की ड्रेस हो या ऑफिस जाने के कपड़े. जब आप सवेरे उठेंगे तो आपके यह कपड़े आपको यह याद दिलाएंगे कि आपको उठकर तैयार होना है और कहीं जाना है. इससे दिन की शुरुआत अच्छी होगी.

दूसरा स्टेप 10 मिनट पहले उठने की आदत डालें. अगर आप जल्दी उठने के प्रोग्राम में नए हैं तो आप 5 मिनट जल्दी उठने से शुरू करें. अगर आप जल्दी उठने में नए हैं तो एकदम से 5:00 बजे उठना मुश्किल हो जाएगा,  इस बदलाव के लिए आपको खुद को तैयार करना होगा. आपको धीरे-धीरे अपने दिमाग को इस बदलाव के लिए तैयार करना होगा. शुरुआत में अपने वेकअप टाइम से 10 मिनट पहले उठने की कोशिश करें, अगले दिन 10 मिनट और आगे उठने की कोशिश करें. इस तरह धीरे-धीरे आप अपने आइडियल वेकअप टाइम पर पहुंच सकते हैं.

तीसरा स्टेप है पुराने जमाने का अलार्म इस्तेमाल में लाए. आप एक ऐसा अलार्म लगाएं जो बंद ना हो सके और उसे अपने बिस्तर से कुछ दूर रखें तो इससे जब अलार्म बजेगा तो आपको उठकर अलार्म बंद करने के लिए बिस्तर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, जैसे ही अलार्म बंद करें फिर आप अपने टोस पर चलना शुरू करें या फिर जंपिंग जैक शुरू करें और फिर एक पूरा गिलास गुनगुना पानी पिएं. इससे आपका शरीर फ्रेश हो जाएगा आपका मन भी काफी तरोताजा हो जाएगा. ये भी ध्यान में रखें कि अलार्म बंद करने के बाद आपका फोन आप हाथ में ना ले.

ये तीन स्टेप्स आपको रोज सुबह 14 दिन जल्दी उठने में मदद करेंगे तो अगले 14 दिन तक आप यह तीनों स्टेप्स को अब अपनी रूटीन का हिस्सा बना ले अपने वेकअप टाइम को कंसिस्टेंट रखें आइडियल हर रोज एक ही समय पर सोना एक ही समय पर उठना इसकी कोशिश करें अगर किसी दिन आपसे गलती हो जाए तो अपने आप पर कठोर ना बने अगले दिन से दोबारा अपना रूटीन शुरू करें.

