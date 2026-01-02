आयुर्वेदिक मॉर्निंग रूटीन, दिन की सही शुरुआत कैसे करें? आयुर्वेद डॉक्टर से जानिए

Ayurvedic Morning Routine: दिन की अच्छी शुरुआत ही हमारे पूरे दिन की नींव रखती है. दिन की शुरुआत सही तरह से की जाए तो कई बीमारियों से बचाव होता है. इससे शरीर हेल्दी और फिट भी रहता है. आयुर्वेदिक डॉक्टर सुभाष गोयल ने आयुर्वेदिक मॉर्निंग रूटीन बताया है, जिसे नियमित रूप से फॉलो करने पर शरीर एनर्जेटिक रहेगा, बीमारियां दूर रहेंगी और शरीर लंबे समय तक चलेगा. डॉक्टर सुभाष गोयल के मुताबिक, सुबह बिस्तर से उठते ही सबसे पहले सीधा पैर जमीन पर रखना चाहिए और फिर दूसरा पैर नीचे रखकर, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान आपने एक दिन और दिया, इस दिन मुझसे कोई गलत चीज नहीं हों मेरी रक्षा करना.

यह भी पढ़ें:- सुबह की 4 आदतें जो बदल देंगी जिंदगी, दिन की शुरुआत होगी परफेक्ट, जानिए कैसे

आयुर्वेदिक मॉर्निंग रूटीन

सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय सबसे शुद्ध और शांत होता है, जो एनर्जी और एकाग्रता के लिए अच्छा होता है. इससे दिन भर एनर्जेटिक और शांत महसूस होता है. इसके बाद उठते ही 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिएं, चाहें तो उसमें नींबू या अदरक मिला सकते हैं. यह शरीर को शुद्ध करता है और पाचन तंत्र को जगाता है.

डॉ. सुभाष गोयल ने बताया कि आज के समय में लोग बीमार बहुत हो रहे हैं. ऐसे में सुबह खाली पेट मेथी दाना, कलौंजी के बीज और काले चने के दाने रात में पानी में भिगोने हैं. सुबह का दाने सॉफ्ट हो जाएंगे और इन्हें चबा-चबाकर खाना, इसके ऊपर उसी पानी को सीप-सीप करके पिएं. ऐसा 2-3 महीनों तक लगातार करने से आपको शरीर में एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि मेथी दाना एक प्रकार से जीवनदायिनी है. वहीं, कलौंजी को लेकर ग्रंथों में भी लिखा है और कई विद्वान यह कहते हैं कि कलौंजी हर बीमारी में असरदार हो सकती है.

सूर्य नमस्कार, प्राणायाम जैसे अनुलोम-विलोम और ध्यान करें. इससे मन शांत और शरीर एक्टिव रहता है.

दिन की शुरुआत पौष्टिक नाश्ते के साथ करनी चाहिए. दलिया, ओट्स, मूंग दाल चीला या मौसमी फल खाएं. भारी, तला हुआ या प्रोसेस्ड खाना न खाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.