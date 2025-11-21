अपने बच्चे की परवरिश कैसे करें? एक्सपर्ट से जानिए किस उम्र के बच्चे को कैसे है पालना

Parenting Tips: आज के समय में बच्चों का पालन-पोषण सही तरीके से करना एक चुनौती बन गया है. उनकी सही परवरिश कैसे की जाए उनके पालन-पोषण को लेकर के कई तरह की चुनौतियां आती हैं एक पेरेंट्स के सामने. कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे को क्या समझाना है क्या बताना है इन सभी मामलों में मदद लेने के लिए एक्सपर्ट की सलाह भी लेते हैं. आपको बता दें कि बिजनेस एक्सपर्ट शकील कादवा ने कुछ टिप्स बताए हैं अपने बच्चे का पालन-पोषण करने के जिनकी आप मदद ले सकते हैं. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

2-5 साल का बच्चा

अगर आपके बच्चे की उम्र 2 से 5 साल है तो वो चाहे जितनी भी गलती करें आपको उसको डांटना नहीं है. अपने बच्चे पर खूब प्यार लुटाएं. आपके बच्चे को इस उम्र तक प्‍यार की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब आप अपने बच्चे पर खूब प्यार लुटाते हैं तो उसे लगेगा कि चाहे कोई भी परेशानी या मुश्किल हो उसके पेरेंट्स हमेशा उसके साथ हैं. ऐसा करने से आपका बच्चा आपसे प्यार करेगा और आप पर ट्रस्ट करेगा.

5-15 साल की उम्र के बच्चे

एक्सपर्ट का कहना है कि जब आपके बच्चे की उम्र 5 से 15 साल की हो तो ये बिल्कुल सही टाइम होता है उसको अच्छी शिक्षा देने का, अच्छी आदतें सिखाने और डिसिप्लिन में रखने का. बच्चे को डांटे या मारे नहीं ऐसा करने से बच्चे को मेंटल और इमोशनल तकलीफ होती है.

15 साल से बड़े बच्चों के साथ कैसे रहें

शकील ने बताया कि जब आपका 15 साल का हो जाए तो आप उसके दोस्त बन जाएं. आप उसके साथ दोस्त जैसा बिहेव करें. अगर आप इस उम्र के बच्चे को डाटेंगे और उनका खिलाफ जाएंगे तो वो आपका विरोध कर सकते हैं और आपसे झूठ बोल सकते हैं. इसलिए इस उम्र में अपने बच्चे के दोस्त बन जाएं और सही फैसले लेने में उनकी मदद करें और उनको सही गाइड करें.

