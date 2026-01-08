बच्चा प्यार से मानेगा सारी बातें, खुद छोड़ देगा जिद, Parenting Coach ने बताया बस कर लें ये 5 काम

Parenting Tips: छोटे बच्चों का जिद करना, रोना, चिल्लाना आम बात है. इससे परेशान होकर कई माता-पिता अक्सर गुस्सा कर बैठते हैं, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है और आप अपने बच्चे की जिद करने की आदत को छुड़ाना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. हाल ही में पैरेंटिंग कोच संदीप ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने कुछ खास टिप्स बताई हैं. पैरेंटिंग कोच कहते हैं, अगर माता-पिता केवल ये 5 काम कर लें, तो उनका बच्चा खुद जिद करने की आदत को छोड़ देगा और उनकी हर बात प्यार से मान लेगा. आइए जानते हैं कैसे-

फाउंडेशन लगाने के बाद चेहरा काला क्यों पड़ जाता है? Stylist ने बताया कैसे दूर होगी ये दिक्कत

नंबर 1- गुस्सा नहीं, धैर्य रखें

पैरेंटिंग कोच कहते हैं, जब बच्चा जिद कर रहा हो, रो रहा हो या टैंट्रम दिखा रहा हो, उस समय उस पर चिल्लाना या डांटना बिल्कुल ठीक नहीं है. उस समय बच्चा भावनात्मक रूप से बहुत एक्टिव होता है और उसका लॉजिकल दिमाग काम नहीं करता. ऐसे में समझाने का कोई फायदा नहीं होता है. पहले बच्चे को शांत होने दें, फिर प्यार से बात करें. इससे बच्चा आपको समझ पाएगा और गलती भी मान लेगा.

अगर आप बच्चे को कुछ समझाना चाहते हैं, तो दूर से चिल्लाने के बजाय उसके पास जाएं. मुस्कुराकर, आंखों में आंखें डालकर बात करें. इससे बच्चा सुरक्षित महसूस करता है और आपकी बात को ध्यान से सुनता है. प्यार से कही गई बात दिल तक पहुंचती है.

पैरेंटिंग कोच बताते हैं, बच्चे को अनुशासित करने के लिए कुछ रूल्स बनाने बेहद जरूरी हैं. कई बार किसी बात के लिए मम्मी 'हां' कह देती हैं और पापा 'ना'. इससे बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है और नियमों को खेल समझने लगता है. परिवार में एक जैसे रूल्स तय करें और सब मिलकर उन्हें फॉलो करें. इससे बच्चा समझता है कि यही सही है और वह अनुशासन सीखता है.

बच्चे को हमेशा आदेश नहीं दें. अगर आप कहेंगे 'ये काम आपको करना ही है' तो ज्यादातर मामलों में बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा. ऐसे में बच्चे को हमेशा ऑप्शन दें, जैसे- 'आपको पहले बुक रिडिंग करनी है या ये सवाल सोल्व करना है?' ऐसा करने से बच्चे को लगता है कि वो खुद से अपने लिए चीजें चुन रहा है. इससे बच्चा खुशी-खुशी काम करता है.

हम अक्सर बच्चों को केवल टोकते रहते हैं, 'ऐसा मत करो', 'तुम हमेशा गलत करते हो', 'तुम बातें नहीं सुनते हो', 'ये काम नहीं करना है' आदि. इससे बच्चा नेगेटिव हो जाता है. इसके बजाय, जो आदतें आप बच्चे में चाहते हैं, पहले खुद उन्हें अपनाएं. अगर आप मोबाइल कम इस्तेमाल करेंगे, टीवी कम देखेंगे, तो बच्चा भी वैसा ही करेगा. बच्चे हमेशा देखकर सीखते हैं.

इस तरह केवल 5 बातों पर ध्यान देकर आप अपने बच्चे की जिद करने की आदत को छुड़ा सकते हैं और बच्चे को ज्यादा समझदार और शांत बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.