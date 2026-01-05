क्या छोटे बच्चों को नेल पॉलिश लगाना सेफ होता है? Pediatrician से जान लें

विज्ञापन

कितना सेफ है बच्चे को नेल पेंट लगाना?

Parenting Tips: आजकल कई माता-पिता शौक-शौक में अपने छोटे बच्चों, खासकर बेटियों को नेल पॉलिश लगा देते हैं. बच्चों को भी रंग-बिरंगी नेल पॉलिश अच्छी लगती है और वे बार-बार उसे लगाना चाहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपके बच्चे की सेहत के लिए कितनी सुरक्षित है? इस बारे में पीडियाट्रिशियन हमीश बजाज ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने कुछ बेहद जरूरी बातें बताई हैं, जिन्हें हर पैरेंट को जानना चाहिए. आइए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर- 

कितना सेफ है बच्चे को नेल पेंट लगाना?

डॉक्टर हमीश बजाज के अनुसार, छोटे बच्चों के नाखून बहुत पतले और पोर्स (छिद्रदार) होते हैं. इसका मतलब यह है कि नेल पॉलिश में मौजूद केमिकल्स आसानी से नाखूनों के अंदर तक जाकर शरीर में एब्जॉर्ब हो सकते हैं. यह केमिकल्स बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट और यहां तक कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी नकारात्मक असर डाल सकते हैं.

मुंह में जाने का खतरा

छोटे बच्चे अक्सर आदतन अपने हाथ मुंह में डाल लेते हैं. ऐसे में नेल पॉलिश लगे नाखून मुंह में जाने से उसके केमिकल्स सीधे शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं. यह बच्चों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता.

हानिकारक केमिकल्स पहुंचाते हैं नुकसान

डॉक्टर बताते हैं, अधिकतर नेल पॉलिश में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, जैसे-

  • फॉर्मेल्डिहाइड (Formaldehyde)
  • टोल्यूनि (Toluene) 
  • डाइथाइल थैलेट (Diethyl Phthalate (DEP))

ये केमिकल्स हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ सकते हैं और लंबे समय में बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

नेल पॉलिश रिमूवर भी है खतरनाक

नेल पॉलिश हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाला नेल पॉलिश रिमूवर भी बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं होता. इसमें मौजूद Acetone एक तरह का अल्कोहल है, जिसकी तेज गंध और स्किन से एब्जॉर्प्शन बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

ऐसे में डॉक्टर हमीश बजाज सभी माता-पिता से अपील करते हैं कि वे अपने शौक बच्चों पर न थोपें. जो चीज़ देखने में छोटी लगती है, वही आगे चलकर बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. छोटे बच्चों को नेल पॉलिश लगाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है. बच्चों की सेहत, विकास और भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स से दूरी बनाना ही सबसे समझदारी भरा फैसला है.

