क्या आपकी आवाज बैठ गई है, तो गरम पानी पीने के साथ करें ये 3 एक्सरसाइज, मिनटों में खुल जाएगा गला

जब आवाज बैठती है, तो आपकी आवाज की नसों में सूजन आ जाती है या वो टाइट हो जाती हैं. ऐसे में आपको 'गरम पानी' के साथ-साथ उन नसों को आराम देने और खोलने वाले हल्के-फुल्के वोकल एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है.

यहां जानिए ऐसे 3 आसान एक्सरसाइज, जो आपकी आवाज को मिनटों में वापस ला सकते हैं.

Awaj khulne ke lie Vocal Cords exercises : जब भी हमारे गले में खराश होती है, आवाज बहुत ज्यादा बोलने या फिर चिल्लाने से बैठ जाती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं?  जाहिर है, गरम पानी पीना शुरू कर देते हैं, अदरक वाली चाय पीते हैं या फिर गले को बार-बार 'खखार कर' (गला साफ करने की कोशिश) ठीक करने की कोशिश करते हैं. गरम पानी और अदरक अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये आपकी आवाज की नसों (Vocal Cords) पर काम नहीं करते.

असल में, जब आवाज बैठती है, तो आपकी आवाज की नसों में सूजन आ जाती है या वो टाइट हो जाती हैं. ऐसे में आपको गरम पानी के साथ-साथ उन नसों को आराम देने और खोलने वाले हल्के-फुल्के वोकल एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है.

वोकल एक्सरसाइज ये वो आसान तरीके हैं, जिन्हें आप चलते-फिरते या किचन में काम करते हुए भी कर सकते हैं, और ये मिनटों में आपके बैठे गले का ताला खोल देंगे. यहां जानिए ऐसे 3 आसान एक्सरसाइज, जो आपकी आवाज को मिनटों में वापस ला सकते हैं.

1. गुनगुनाना है जादू (Humming Exercise)

गुनगुनाना सबसे असरदार और सबसे आसान एक्सरसाइज है. यह आपकी आवाज की नसों को आराम देता है और उनमें खून का बहाव बढ़ाता है.

कैसे करें

  • मुंह बंद करें और 'ममममम' की आवाज में एक ही सुर में गुनगुनाएं.
  • इस आवाज को गले की बजाय अपनी नाक और चेहरे के आस-पास (गालों पर) महसूस करने की कोशिश करें.
  • धीरे-धीरे अपनी पिच (सुर) को हल्का-सा ऊपर-नीचे ले जाएं, जैसे कोई गाना गा रहे हों, लेकिन मुंह बंद ही रखें.
  • इसे 2 से 3 मिनट तक करें. आपको तुरंत अपने गले में नमी और राहत महसूस होगी.
2. होंठों को थिरकाओ (Lip Trills)

इसे 'लिप बबल' भी कहते हैं. यह एक्सरसाइज़ गाने वालों के लिए तो वरदान है ही, बैठी हुई आवाज को खोलने के लिए भी बेहतरीन है. यह नसों के तनाव को कम करता है.

कैसे करें

  • अपने होंठों को ढीला छोड़ दें, जैसे आप किसी ठंडी चीज को फूंकने वाले हैं.
  • अब एक गहरी सांस लें और धीरे-धीरे हवा बाहर निकालें, जिससे आपके होंठ तेजी से 'ब्ररररर' की आवाज करते हुए फड़फड़ाएं.
  • आवाज की पिच को थोड़ा ऊपर-नीचे ले जाने की कोशिश करें. अगर शुरू में मुश्किल हो तो गालों को थोड़ा उंगलियों से सहारा दें.
  • इसे 1 से 2 मिनट के लिए करें.
3. जम्हाई लेकर आह भरें (Yawn-Sigh Technique)

जब हम जम्हाई लेते हैं, तो हमारा गला और आवाज की नसें पूरी तरह खुल जाती हैं. यह उस हिस्से की अकड़न को ख़त्म करता है.

कैसे करें

  • जान-बूझकर एक लंबी जम्हाई लें, जितनी बड़ी ले सकते हैं.
  • जम्हाई खत्म होते ही, 'आSह' की आवाज के साथ एक लंबी सांस बाहर छोड़ें. आवाज को बहुत हल्का और ढीला रखना है. इस प्रक्रिया को 5 से 6 बार दोहराएं. यह आपके गले के ऊपरी हिस्से (Larynx) को तुरंत रिलैक्स कर देगा.
     

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

