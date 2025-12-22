10 Yoga Poses to Stay Warm in Winter : सर्दियों का मौसम आते ही हाथ-पैर ठंडे होने लगते हैं और आलस शरीर को घेर लेता है. ठंड से बचने के लिए हम स्वेटर और जैकेट तो पहनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग की मदद से आप अपने शरीर के अंदर ही 'हीटर' चालू कर सकते हैं? जी हां, कुछ खास योगासन आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और शरीर में कुदरती गर्माहट पैदा करते हैं.

ठंड में शरीर को अंदर से गर्म रखेंगे ये 10 आसान योगासन

आइए जानते हैं उन 10 योगासनों के बारे में जो इस विंटर सीजन में आपको फिट और गर्म रखेंगे-

सूर्य नमस्कार (Surya Namaskar) : यह सभी आसनों में सबसे बढ‍िया है. इसके 12 स्टेप्स हैं, जो पूरे शरीर को एक्टिव रखने में मदद करते हैं. सूर्य नमस्कार करने से आप द‍िन भर ऊर्जावान रह सकते हैं. इसे करने से शरीर में तुरंत गर्मी आती है और मांसपेशियों का तनाव दूर होता है. तो ठंड के मौसम में इस योगासन को जरूर करें. कपालभाति प्राणायाम (Kapalbhati) : कौन है ज‍िसने कपालभाति प्राणायाम का नाम नहीं सुना होगा. यह एक बेहद लोकप्रिय योगासन है. यह एक ऐसी क्रिया है, जो फेफड़ों को साफ करने में मददगार है. इसके छोटे और तेज झटकों वाली सांस लेने की प्रक्रिया से पेट और शरीर के बाकी हिस्सों में बहुत जल्दी गर्माहट पैदा होती है. भुजंगासन (Cobra Pose) : पेट के बल लेटकर किया जाने वाला यह आसन आपकी छाती और फेफड़ों को खोलता है. इसे करने से कमर दर्द से भी राहत मि‍ल सकती है. यह न सिर्फ रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा है, बल्कि शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है. Also Read: कितना भी कैल्शियम खा लें या दूध पी लें, ठीक नहीं होगा जोड़ों का दर्द, अगर साथ में नहीं खाई ये एक चीज वीरभद्रासन (Warrior Pose) : यह आसन आपके पैरों और बाजुओं की बड़ी मांसपेशियों पर काम करता है. जब बड़ी मसल्स काम करती हैं, तो शरीर ज्यादा एनर्जी और गर्मी पैदा करता है. सर्दियों में अगर आप भी गर्मी का अहसास चाहते हैं तो आप अपने योगा रूट‍ीन में इस शाम‍िल कर सकते हैं. धनुरासन (Bow Pose) : धनुष जैसी आकृति बनाने वाला यह आसन पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन को दुरुस्त रखता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है. ताड़ासन (Mountain Pose): सीधे खड़े होकर पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचने से नसों में खून का बहाव तेज होता है. यह सर्दियों में होने वाली अकड़न को दूर करने का सबसे आसान तरीका है. सेतुबंधासन (Bridge Pose) : यह आसन आपके दिल और फेफड़ों को सक्रिय करता है. इससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और शरीर के ऊपरी हिस्से में गर्मी महसूस होती है. यह करने में थोड़ा सा मुश्‍किल हो सकता है, लेकिन असरदार है. उष्ट्रासन (Camel Pose) : घुटनों के बल बैठकर पीछे झुकने वाला यह आसन शरीर के अगले हिस्से को स्ट्रेच करता है. यह श्वसन तंत्र (Respiratory system) को मजबूत बनाता है, जिससे ठंड कम लगती है. त्रिकोणासन (Triangle Pose) : यह शरीर के दोनों हिस्सों को स्ट्रेच करता है. इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर के अंदरूनी अंगों में हलचल होने से गर्माहट आती है. पश्चिमोत्तानासन (Seated Forward Bend) : बैठकर आगे झुकने से रीढ़ की हड्डी और पैरों के पीछे की नसों में खिंचाव आता है. यह शरीर को शांत भी करता है और अंदरूनी तापमान को बैलेंस रखने में मदद करता है.

नोट : सर्दियों में योग शुरू करने से पहले 5 मिनट वॉर्म-अप (Warm-up) जरूर करें ताकि मांसपेशियों में खिंचाव न आए.

(यह लेख करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, योगा एंड संस्कार के निदेशक प्रो. राम अवतार से बातचीत पर आधार‍ित है.)

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)