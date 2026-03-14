सिर्फ 5 मिनट में रुमाल से बनाएं स्टाइलिश हेयर क्लिप, बिना पैसे खर्च किए मिनटों में पाएं क्लासी लुक

Homemade Hair Clip: आज के समय में लड़कियां हेयर पर तरह-तरह के क्लिप लगाए नजर आती हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी पार्टी या आउटिंग पर जाना है, लेकिन ड्रेस से मैचिंग वाले हेयर एक्सेसरीज नहीं हैं. ऐसे में क्या करें समझ नहीं आता है. अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या अक्सर होती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि आज हम आपको girishfinds नामक इंस्टाग्राम पर शेयर एक वीडियो में दिखाए गए हेयर क्लिक बनाने के वीडियो के बारे में बता रहे हैं.

अगर आप भी बाज़ार जाकर पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो इन टिप्स की मदद से घर पर आसानी से रुमाल से हेयर क्लिप तैयार कर सकते हैं. जी हां, आपने सही सुना! एक छोटा सा रूमाल आपकी बोरिंग हेयरस्टाइल को एकदम सेलेब्रिटी लुक दे सकता है.

​रूमाल से हेयर क्लिप बनाने का तरीका- (How to make a hair clip with a handkerchief)

1. रुमाल को मोड़ें-

सबसे पहले रूमाल को किसी सपाट जगह पर फैला लें. अब इसे ऊपर और नीचे से बीच की तरफ मोड़ें ताकि यह एक लंबी पट्टी जैसा दिखने लगे.

2. तितली का शेप-

इस पट्टी के दोनों किनारों को बीच में लाकर एक-दूसरे के ऊपर रखें. अब यह एक गोल घेरे जैसा दिखेगा.

​3. बीच से बांधें-

अब इस घेरे को बीचों-बीच से अपनी उंगलियों से दबाएं. यहां आप एक धागे या छोटे रबर बैंड का इस्तेमाल करें ताकि यह शेप में बन जाए.

4. ​क्लिप लगाएं-

अब अपनी पुरानी सादी हेयर क्लिप लें. पीछे वाले हिस्से में क्लिप को फंसा दें. अगर आप चाहें तो इसे मजबूती देने के लिए ग्लू गन या फेविक्विक का हल्का सा इस्तेमाल भी कर सकती हैं.

​क्यों है यह तरीका बेस्ट?

​आपके पास जिस भी रंग या प्रिंट का रूमाल है, आप उससे मैचिंग क्लिप बना सकती हैं.

इसके लिए आपको एक रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इसे घर पर पड़े रुमाल और पुरानी क्लिप से बनाया जाता है.

​इसे आप पोनीटेल पर लगा सकती हैं या फिर बालों को आधा खुला छोड़कर पीछे की तरफ पिन-अप कर सकती हैं. छोटी बच्चियों पर खासकर ये क्लिप बहुत सुंदर लगते हैं.

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