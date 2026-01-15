सर्दियों में भुनी मूंगफली खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, जानें इसकी तासीर और खाने का सही तरीका

Bhuni Mungfali Khane Ke Fayde: सर्दियों में खाई जाने वाली मूंगफली एक ऐसा स्नैक है, जो स्वाद और सेहत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है फिर चाहें आप इसे आग सेकते खाए या टीवी देखते हुए. इसे खाने का मजा ही अलग है. प्रोटीन, फाइबर अच्छे फैट, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर मूंगफली शरीर को रोगों से कई कोसों दूर रख सकती है. अगर आपका भी इसे खाए बिना दिन नहीं कटता, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. यहां जानें सर्दियों में दोगुना फायदा उठने के लिए मूंगफली कैसे खानी चाहिए, इसकी तासीर कैसी है और इसे खाने का सही तरीका क्या है?

भुनी मूंगफली खाने के क्या फायदे हैं?

सर्दियों में अगर आप भुनी मूंगफली का नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो यह किसी वरदान से कम नहीं है. आइए जानते हैं भुनी मूंगफली खाने से क्या होता है?

पाचन: सर्दियों में पाचन स्लो हो जाता है. ऐसे में अगर आप भुनी मूंगफली का सेवन करते हैं, तो पेट को ठीक रख सकते हैं. इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, कब्ज और अपच से राहत मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखें, इसे अच्छे से चबाकर खाना ही फायदेमंद माना जाता है.

हार्ट: भुनी मूंगफली अच्छे फैट (अनसैचुरेटेड फैटी एसिड) से भरपूर है, जो दिल को स्वस्थ रखने में मददगार हैं. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक हो सकती है. दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करने के लिए भी इसका सेवन लाभदायक है.

वजन: जो लोग वजन कम करने का सोच रहे हैं उनके लिए भी इसका सेवन अच्छा माना जा सकता है. इसमें पाया जाने वाला फाइबर और प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखकर ज्यादा खाने की इच्छा को कम करता है, जिससे वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है.

डायबिटीज: भुनी मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसका मतलब है यह शुगर को तेजी से बढ़ाता. नियमित रूप से इसका सेवन शुगर के मरीज के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है.

मूंगफली की तासीर कैसी होती है?

मूंगफली की तासीर गर्म होती है. सर्दियों के मौसम में इसका सेवन दोगुना फायदे पहुंचा सकता है, जिन लोगों को ज्यादा ठंड लगती है उनके लिए भी इसका सेवन लाभदायक है.

भुनी मूंगफली खाने का सही तरीका क्या है?

रोजाना एक मुट्ठी मूंगफली को भुनकर खाना पर्याप्त माना जाता है लेकिन, ध्यान रखें इसमें ज्यादा तेल या नमक का इस्तेमाल न करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)