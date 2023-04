How to grow thicker hair: बालों के कमजोर होकर झड़ने की समस्या बेहद आम होती जा रही है. बदलते मौसम में ये समस्या बढ़ जाती है, गर्मियों में बाल (hair growth) और भी डल नजर आते हैं. पसीने से भींगे बाल उलझते भी ज्यादा है और दिन भर बंधे रहने की वजह से टूटते भी हैं. ऐसे में बाल पतले और बेजान नजर आने लगते हैं. बालों की खोई चमक लौटाना चाहते हैं और उन्हें घना बनाना चाहते (How to make hair thicker)हैं तो कुछ नेचुरल चीजें इसमें आपकी मदद कर सकती हैं. इन घरेलू उपायों के जरिए आप भी घने बाल पा सकते हैं.

बालों को घना बनाने के उपाय | Ways to Grow Long Thick Hair

अंडे

अंडे (Eggs) में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. ऐसे में ये बालों को मजबूत और घना बनाते हैं, साथ ही बालों में इनमें चमक भी आती है. इसे अप्लाई करने के लिए 1 या 2 अंडे फेंट लें और उसे स्कैल्प और गीले बालों पर लगा लें. अब इसे करीब आधे घंटे के लिए स्कैल्प पर लगा रहने दें. इसके बाद बालों को गुनगुने पानी और माइल्ड शैम्पू से धो लें.

How to use egg yolks for hair: अंडे (Eggs) में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. ऐ

ऑलिव ऑयल

ऑलिव ऑयल ओमेगा 3 एसिड और दूसरे कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो बालों की ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखता है. ऑलिव ऑयल को गुनगुना कर इसे स्कैल्प और बालों पर लगाएं, इससे बाल घने होते हैं और स्कैल्प पर नमी बनी रहती है, ड्राईनेस और रूसी से छुटकारा मिलता है.

How to use oranges for hair: संतरे में मौजूद पेक्टिन, विटामिन सी और एसिड बालों में नेचुरल ग्लो लाते हैं. Photo Credit: Pixabay

संतरे का जूस

संतरे में मौजूद पेक्टिन, विटामिन सी और एसिड बालों में नेचुरल ग्लो लाते हैं, साथ ही इससे बाल घने भी होते हैं. इसके लिए ताजे संतरे को ब्लेंड कर लें और फिर इससे बालों और स्कैल्प पर मसाज करें. घंटे भर तक रख लें और फिर धो लें.

How to Get Thicker Hair, Home Remedies: अरंडी के तेल में विटामिन ई और भरपूर फैटी एसिड होते हैं

अरंडी का तेल

अरंडी के तेल में विटामिन ई और भरपूर फैटी एसिड होते हैं, जो बालों को हेल्दी और घना बनाते हैं. बस आप अपने स्कैल्प और बालों पर अच्छे से इस तेल से मालिश करें और इसे धोने से पहले इसे करीब 30 मिनट रखें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.