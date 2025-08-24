खराब पानी से झड़ने लगे हैं बाल तो डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कैसे धोएं सिर, इस तरह नहीं होगा हेयर फॉल

Hair Care: हार्ड वॉटर या कठोर पानी बालों के झड़ने की वजह बन सकता है. इसमें मौजूद खनिज स्कैल्प पर बिल्ड अप जमाने का काम करते हैं. इससे ड्राइनेस बढ़ती है, बाल ज्यादा डैमेज होते हैं, हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक होने लगते हैं और रिजल्ट यह निकलता है कि बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं. पहले इक्के-दुक्के बाल गिरते हैं तो फिर बाल इतने गिरने लगते हैं कि चिंता हो जाती है कि कहीं पूरा सिर ही खाली ना हो जाए. ऐसे में डर्मेटोलॉजिस्ट रश्मि शेट्टी ने बताया कि किस तरह बालों को धोने पर हार्ड वॉटर (Hard Water) से होने वाले डैमेज को कम किया जा सकता है और हेयर फॉल (Hair Fall) रोका जा सकता है. आप भी जान लीजिए डर्मेटोलॉजिस्ट की यह सलाह.

क्या काली मेहंदी सचमुच नेचुरल होती है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया क्या है इसका काला सच

हार्ड वॉटर से होने वाला हेयर फॉल कैसे रोकें | How To Stop Hair Fall Caused By Hard Water

हार्ड वॉटर से बाल धोने से डर्मेटोलॉजिस्ट रश्मि शेट्टी मना कर रही हैं. उनका कहना है कि अगर आपके घर में हार्ड वॉटर आता है तो पीने के पानी से सिर को धोना सबसे सही रहेगा. अगर आप स्टुडेंट हैं या किसी और शहर में नौकरी करने आए हैं और तब आपको पता चले कि आपके घर के नलके में हार्ड वॉटर आता है आप वॉटर सॉफ्टनर खरीद सकते हैं. जब तक आप वॉटर सॉफ्टनर नहीं खरीदते हैं तबतक ड्रिंकिंग वॉटर (Drinking Water) यानी पीने वाले पानी से ही बालों को धो सकते हैं.

डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि हार्ड वॉटर क्या होता है (What is hard water). हार्ड वॉटर वो पानी है जिसमें जरूरत से ज्यादा खनिज होते हैं और वो खनिज होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है. ये खनिज अच्छे ही हों यह जरूरी नहीं है. ये वो खनिज हैं जो पानी को भारी और मोटा बना देते हैं जिससे यह सिर और स्किन पर जमा होने लगता है. इससे बिल्ड अप बढ़ता है जिससे स्किन इरिटेशन होने लगती है, एग्जमा, स्कैल्प इरिटेशन, स्कैल्प पर खुजली, ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन की दिक्कत होने लगती है.