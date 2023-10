एक्ने की समस्या से ऐसे पाया जा सकता है छुटकारा

खास बातें टीनएज में एक्ने की समस्या आम है.

स्किन पर सूजन के रूप में एक्ने निकल आते हैं.

आइए जानते हैं एक्ने की समस्या को कैसे रोका जा सकता है

How to Prevent Acne: एक्ने (Acne) एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम (Skin problem) है जो टीनएज में लगभग हर किसी को परेशान करती है. इस एज में स्किन के ऑयल ग्लैंड ओवर एक्टिव होते हैं. ये ऑयल, डेड स्किन और बैक्टीरिया के साथ मिलकर स्किन के पोर्स को बंद कर देते हैं जिससे स्किन पर सूजन के रूप में एक्ने निकल आते हैं. खासकर चेहरे और पीठ पर यह समस्या ज्यादा होती है. एक्ने का कारण जेनेटिक भी होता है यानी अगर पैरेंट को एक्ने की समस्या थी तो बच्चों में भी यह परेशानी ज्यादा नजर आती है. आइए जानते हैं एक्ने की समस्या को कैसे रोका जा सकता है (How to prevent acne)

एक्ने को कैसे रोका जा सकता है | How to Prevent Acne