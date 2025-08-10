विज्ञापन
लीकी गट सिंड्रोम के 5 शुरुआती संकेत, जानिए ये बीमारी क्या है और इसे कैसे ठीक करें

Leaky Gut Syndrome Symptoms: लीकी गट सिंड्रोम के लक्षण बहुत सामान्य लग सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो यह गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं. आइए जानते हैं इसके प्रमुख लक्षणों के बारे में.

Leaky Gut Syndrome Signs: आजकल बदलती लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की वजह से पेट से जुड़ी कई समस्याएं बढ़ रही हैं. इन्हीं में से एक है लीकी गट सिंड्रोम, जो धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है. यह बीमारी तब होती है जब हमारी आंतों की परत कमजोर हो जाती है और हानिकारक तत्व खून में पहुंचने लगते हैं. अगर समय रहते इसके लक्षणों को पहचाना जाए, तो इसे कंट्रोल करना आसान हो सकता है. आइए जानते हैं लीकी गट सिंड्रोम के 5 शुरुआती संकेत और इसका इलाज.

लीकी गट सिंड्रोम के लक्षण (Symptoms of Leaky Gut Syndrome)

1. बार-बार पेट फूलना और गैस बनना

अगर आपको अक्सर पेट में भारीपन, गैस या ब्लोटिंग की समस्या रहती है, तो यह लीकी गट का संकेत हो सकता है. आंतों की परत कमजोर होने पर पाचन सही तरीके से नहीं होता.

2. थकान और ऊर्जा की कमी

लीकी गट सिंड्रोम में शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है. बिना किसी भारी काम के भी अगर आप थके-थके रहते हैं, तो सतर्क हो जाइए.

3. त्वचा पर रैशेज या पिंपल्स

अगर आपकी त्वचा पर बार-बार रैशेज, मुंहासे या खुजली होती है, तो यह आंतों की गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. लीकी गट से शरीर में सूजन बढ़ती है, जो त्वचा पर असर डालती है.

4. बार-बार सिरदर्द और ध्यान की कमी

लीकी गट का असर दिमाग पर भी पड़ता है. इससे ब्रेन फॉग यानी ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, भूलने की आदत और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

5. फूड एलर्जी या संवेदनशीलता

अगर आपको कुछ खाने के बाद बार-बार पेट खराब होता है या शरीर में एलर्जी जैसे लक्षण दिखते हैं, तो यह लीकी गट सिंड्रोम का संकेत हो सकता है. कमजोर आंतें खाने को सही तरीके से नहीं पचा पातीं.

कैसे करें इलाज?

  • प्रोबायोटिक फूड्स जैसे दही, छाछ, अचार, केफिर को डाइट में शामिल करें.
  • फाइबर से भरपूर फल और सब्जियां खाएं.
  • जंक फूड, प्रोसेस्ड मीट और शक्कर से परहेज करें
  • तनाव कम करें, योग और मेडिटेशन अपनाएं.
  • डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स जैसे ग्लूटामाइन, जिंक और ओमेगा-3 लें.

लीकी गट सिंड्रोम एक गंभीर लेकिन कंट्रोल की जा सकने वाली बीमारी है. अगर आप इसके शुरुआती संकेतों को पहचान लें और सही समय पर इलाज शुरू करें, तो आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं. पेट की सेहत का ध्यान रखना पूरे शरीर की सेहत के लिए जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

