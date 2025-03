Mobile Addiction: मोबाइल की लत से कैसे बचें? बार-बार फोन देखने की आदत से हैं मजबूर, तो अपनाएं ये 6 तरीके, भूल जाएंगे फोन से चिपकना

How to get rid of phone addiction: आज के जीवन में स्मार्टफोन (Smartphone) हम सबकी जरूरत बन चुका है. जिसके बिना पूरा दिन बिता पाना काफी मुश्किल है. यहां तक तक जब फोन चार्जिंग पर लगा रहता है, तब भी हम उठ- उठ कर चेक करते हैं कि आखिर कितने पर्सेंट बैटरी हुई है और कब तक फोन पूरी तरह से चार्ज होगा. यही नहीं कुछ लोग तो चार्जिंग पॉइंट पर लगे फोन का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आप समझ गए होंगे कि स्मार्टफोन और मोबाइल हम पर कितना हावी हो गया है. यहां तक बच्चों से लेकर बड़ों तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप खुद को स्मार्टफोन और मोबाइल की लत से खुद को बचा सकते हैं, ताकि आप अपना कीमती समय कहीं और इस्तेमाल कर सके.

मोबाइल की लत छुड़ाने के 11 उपाय (Mobile Phone Addiction)

- हम स्मार्टफोन के इतने आदी हो गए हैं, कि न चाहते हुए भी हमारा हाथ बार- बार स्मार्टफोन की ओर चला जाता है और जरूरत न पड़ने पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में सबसे पहला तरीका ये है कि आप स्मार्टफोन रखने की जगह के बदल दीजिए, ताकि तुरंत स्मार्टफोन आपके हाथों में आने से बच जाए.

- स्मार्टफोन में हम कई सारी ऐप डाउनलोड करते हैं, जिसके कारण हमें पूरे दिन में कई बार नोटिफिकेशन का मैसेज आ जाता है और फिर हम उसे चेक करने के लिए स्मार्टफोन यूज करना शुरू कर देते हैं. ऐसे में सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन का ऑप्शन बंद कर दें, ताकि बार- बार आपको नोटिफिकेशन की बीप सुनाई न दें.

यह भी पढ़ें: Diary: एक रात और 70 मर्द! मैं एक सेक्स वर्कर हूं और ये मेरी कहानी है... दिल्ली के मशहूर रेड लाइट एरिया से रूह कंपा देने वाली एक आपबीती

Photo Credit: AI Generated Image

- पूरे दिन में एक ऐसा टाइम फिक्स कर लें, जब आप फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस दौरान फोन का डाटा और वाई- फाई को बंद जरूर कर लें. आज के जमाने में बिना इंटरनेट के लोग कम ही फोन इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में ये तरीका आप फोन पर ज्यादा इस्तेमाल करने से रोकेगा.

- अगर आप नोटिफिकेशन, मेल या अन्य कोई अपडेट चेक करना चाहते हैं, तो इसका एक समय फिक्स कर लीजिए. उसी समय इन सभी चीजों को देखें और उनका रिप्लाई करें.

- स्मार्टफोन से अगर दूरी बनाना चाहते हैं तो आपको पहले अपने मन को समझाना होगा, ताकि आपका मन बार- बार फोन देखने के लिए न ललचाए. अगर आपने मन पर काबू पा लिया, तो आप स्मार्टफोन से दूरी बना सकते हैं. इसी के साथ सुबह उठने के कुछ देर बाद और रात को सोने से कुछ घंटे पहले फोन से दूरी बनाकर रखें.

- स्मार्टफोन से दूरी बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले उन फेवरेट काम की लिस्ट बना लें, जिन्हें आप लंबे समय से करना चाहते थे और फिर ये सभी काम करना शुरू कर दीजिए. अगर आप किताब पढ़ने, कविता लिखने या पेंटिंग करने का शौक रखते हैं, तो स्मार्टफोन से दूरी बनाते हुए ये काम कर सकते हैं.



ज्यादा मोबाइल देखने से शरीर पर क्या असर पड़ता है? | Jyada Smartphone ke Istemal Se Kya hota hai

स्मार्टफोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से विभिन्न नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें आंखों में तनाव और गर्दन में दर्द समेत कई शारीरिक समस्याएं हो सकती है. इसी के साथ व्यक्ति डिप्रेशन, एंग्जाइटी और नींद की गड़बड़ी जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के शिकार हो सकते हैं.

Epilepsy Treatment: मिर्गी क्या है? कारण, लक्षण, इलाज | किन लोगों को होती है? डॉ. नेहा कपूर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)