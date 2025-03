आपको भी ज्यादा काटते हैं मच्छर, तो अपने रूम में करें इस चीज का छिड़काव, आसपास भी नहीं फटकेंगे आपके

How to Keep Mosquitoes Away: मच्छरों का प्रकोप न केवल परेशान करने वाला होता है, बल्कि इनके काटने से कई प्रकार की बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया होने का खतरा भी बढ़ जाता है. अगर आपको लगता है कि मच्छर आपको ज्यादा काटते हैं और आप मच्छरों को भगाने के लिए घरेलू उपाय तलाश रहे हैं, तो यह एक खास उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. आपको बस इतना करना है कि अपने कमरे में एक प्राकृतिक और प्रभावी चीज का छिड़काव करना है, ताकि मच्छर आपके आसपास भी न आ सकें.

मच्छरों को दूर रखने का देसी उपाय (Homemade Remedy To Keep Mosquitoes Away)

इस समस्या का समाधान है नीम का तेल. नीम का तेल एक प्राकृतिक रिपेलेंट की तरह काम कर सकत है, जो मच्छरों को दूर भगाने में बेहद प्रभावी है. इसकी खुशबू मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वे आपके पास भी नहीं फटकेंगे.

यह भी पढ़ें: कान से गंदगी निकालने के लिए सबसे आसान है ये तरीका, बस आपके पास होनी चाहिए ये चीजें

नीम के तेल का छिड़काव कैसे करें?

नीम का तेल - 2-3 चम्मच

पानी - 1 कप

स्प्रे बोतल

बनाने और इस्तेमाल का तरीका:

स्प्रे बोतल में पानी डालें।

उसमें 2-3 चम्मच नीम का तेल मिलाएं.

इसे अच्छी तरह से हिलाएं ताकि तेल और पानी अच्छे से मिक्स हो जाएं.

इस मिश्रण को अपने कमरे के कोनों, पर्दों और फर्नीचर के आसपास स्प्रे करें.

रोजाना रात में सोने से पहले इसका छिड़काव करें.

नीम के तेल के फायदे (Benefits of Neem Oil)

प्राकृतिक और सुरक्षित: नीम का तेल एक प्राकृतिक उपाय है, जो किसी भी केमिकल बेस्ड रिपेलेंट से बेहतर और सुरक्षित है.

लंबे समय तक असरदार: इसका प्रभाव काफी लंबे समय तक रहता है, जिससे बार-बार छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ती.

सस्ते में समस्या का समाधान: यह उपाय न केवल प्रभावी है, बल्कि सस्ता भी है.

यह भी पढ़ें: किस पोषक तत्व की कमी से हार्ट होने लगता है कमजोर, जान लें क्या खाकर कमी को कर सकते हैं पूरा

मच्छरों को दूर रखने के अन्य उपाय

पुदीने की पत्तियां: कमरे में पुदीने की पत्तियां रखें, इसकी खुशबू मच्छरों को दूर रखती है.

लहसुन का छिड़काव: पानी में लहसुन का रस मिलाकर स्प्रे करें.

सिट्रोनेला ऑयल: यह भी मच्छरों को दूर भगाने में प्रभावी होता है.

मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां (Diseases Caused By Mosquito Bites)

मलेरिया: मच्छर के काटने से प्लास्मोडियम पैरासाइट फैलता है.

डेंगू: संक्रमित एडीज एजिप्टी मच्छर से यह गंभीर वायरल संक्रमण होता है.

चिकनगुनिया: मच्छरों के जरिए फैलने वाली एक दर्दनाक वायरल बीमारी.

जिका वायरस: मच्छर के काटने से होने वाला वायरस, गर्भवती महिलाओं के लिए खासतौर पर खतरनाक.

फाइलेरिया: मच्छर के जरिए फैलने वाला परजीवी संक्रमण जो लिंफ सिस्टम को प्रभावित करता है.

Watch Video: क्या है वजन कम करने का सही तरीका, उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन, पद्मश्री डॉक्टर से जानें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)