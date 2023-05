How To Do Watermelon Facial At Home? गर्मी का मौसम तरबूज की सौगात साथ लेकर आता है. टेस्ट और न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए जाना जाने वाला यह फल स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन की भरमार होती है जो त्वचा की काया पलट सकता है. तरबूज का जूस प्राकृतिक टोनर का काम करता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स (Free Radicals and Antioxidants) से होने वाली स्किन एजिंग को रोकता है. इसके जूस को चेहरे पर लगाकर पोर्स के आकार को कम और ऑयल प्रोडक्शन में कमी लाई जा सकती है. तरबूज में मौजूद विटामिन सी (Vitamin C for Skin care) स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग रखता है.