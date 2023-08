How To Use A Tongue Scraper: जीभ पर बैठे बैक्टीरिया बना सकते हैं बीमार, क्‍यों जरूरी है जीभ साफ करना, जानें क्‍या है टंग स्क्रैपिंग, इसके फायदे और करने तरीका