बच्चे में है कॉन्फिडेंस की कमी तो अपनाएं ये टिप्स, आसमान छूएगा बच्चे का आत्मविश्वास, गर्व महसूस करेंगे आप, बस न करें ये 4 काम

बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पेरेंट्स दें इन बातों का ध्यान.

How to Build Confidence in Kids: पेरेंट चाहते हैं कि बच्चे में आत्मविश्वास (child confidence) और आत्मसम्मान के गुण विकसित हों. हालांकि कई बार उनकी खुद की कुछ आदतें बच्चों के मन पर ऐसा असर डालती हैं कि बच्चे दुखी और परेशान रहने लगते हैं. बच्चों के सही विकास में पेरेंटिंग (Parenting) का बहुत महत्व होता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा झेंपू और डरपोक नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट और निडर बने तो सबसे पहले अपनी कुछ आदतों पर ध्यान दें. आइए जानते हैं कि पेरेंट की कौन सी आदतें बच्चों पर डालती है खराब असर और माता पिता को किन आदतों को दूर कर लेना (Parents should avoid these habits) चाहिए.

बच्चों में आत्मविश्वास के लिए माता पिता को इन आदतों को दूर कर लेना चाहिए (Parents should avoid these habits)

लोगों के सामने बच्चे को शर्मिंदा करना