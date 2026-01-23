ब्रश करते समय कितना टूथपेस्ट लेना सही है? डॉक्टर ने बताया सही मात्रा और तरीका

Toothpaste: जब भी आप सुबह उठकर ब्रश करने के लिए वाशरूम में जाते हैं तो आपका ब्रश में खूब सारा टूथपेस्ट लगाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कितना टूथपेस्ट को ब्रश पर लगाया है. जब आप टीवी पर या मोबाइल में टूथपेस्ट के ऐड देखते हैं तो उसमें एक चीज कॉमन होती है कि वो अपने ब्रेश पर खूब सारा पेस्ट लगाते हैं. इसे सोचकर आपको भी लगता है कि आपको इतना ही पेस्ट लगाना है तभी फायदा मिलेगा. लेकिन क्या ऐसा सही है? इतनी मात्रा में पेस्ट लगाना सही है ये आपके दांतों पर कैसा असर डालता है. इस बारे में डॉक्टर सलीम जैदी ने अपनी इंस्टाग्राम रील पर कुछ टिप्स दिए हैं.

एक्सपर्ट के मुताबिक सही ब्रशिंग के लिए ज्यादा टूथपेस्ट की जरूरत ही नहीं होती है. आपको सिर्फ सिर्फ मटर के दाने जितना टूथपेस्ट ही अपने ब्रश पर लगाना है. ये दांतों को ठीक से साफ करता है और मुंह में फ्रेशनेस भी बनी रहती है.

ज्यादा टूथपेस्ट लगाने से क्या होता है?

जब आप अपने ब्रश पर ज्यादा टूथपेस्ट लगाते हैं और ब्रश करते हैं तो और आपको लगता है कि इससे दांत अच्छे से साफ होंगे, बल्कि कई बार नुकसान हो सकता है. जब आप ज्यादा पेस्ट लगाते हैं तो ऐसा करने से झाग ज्यादा बनता है जिस वजह से दांत सही से साफ नहीं हो पाते हैं.

फिर एड्स में ब्रश पूरा क्यों भरा दिखाते हैं?

आपतो बता दें कि एड्स में ऐसा दिखाने के पीछे का कारण होता है वो कंपनियां चाहती हैं कि लोग पेस्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे पेस्ट जल्दी खत्म हो जाए और फिर उनको नई खरीदनी पड़े. ऐसा करने से ब्रश को जरूरत से ज्यादा टूथपेस्ट भरकर दिखाया जाता है.

बच्चों को कितना टूथपेस्ट देना चाहिए?

जब आप बच्चों को पेस्ट देते हैं तो आपको और भी ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए. बच्चों के लिए सिर्फ चावल के दाने जितना टूथपेस्ट ही काफी होता है. ज्यादा टूथपेस्ट बच्चे निदल सकते हैं जो कि उनकी सेहत के लिए सही नही है.

ब्रशिंग करने का सही तरीका क्या है?

आपको बता दें कि अच्छी ब्रशिंग के लिए पेस्ट की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ब्रश को सही तरीके से करना चाहिए. दिन में दो बार, कम से कम दो मिनट तक सही ढंग से ब्रश करना ज्यादा जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)