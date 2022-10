आप एक दिन में कितनी Cinnamon ले सकते हैं? जानिए पाउडर, छड़ी और दालचीनी तेल लेने का रेश्यो

Cinnamon: एक दिन में आप कितनी दालचीनी ले सकते हैं जानने के लिए पढ़ते रहें.

How Much Cinnamon To Take: चक्कर आना, एलर्जी और दिल की धड़कन में वृद्धि जैसे दुष्प्रभावों से बचने के लिए हम प्रतिदिन कितनी दालचीनी ले सकते हैं? दालचीनी के असंख्य फायदे हैं. दालचीनी चाहे वह किसी भी रूप में हो, उसमें होने वाले एलर्जी प्रभावों से बचने के लिए उसे मध्यम स्तर पर लिया जाना चाहिए. चाहे वह दालचीनी की चाय के रूप में हो या दालचीनी पाउडर के रूप में या कच्चे मसाले के रूप में उसकी मात्रा को लेकर हमेशा सचेत रहने की जरूरत है. एक दिन में आप कितनी दालचीनी ले सकते हैं जानने के लिए पढ़ते रहें.