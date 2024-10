कितनी मात्रा में शराब पीने से कोई नुकसान नहीं होता? कम मात्रा में शराब पी सकते हैं? डॉक्टर सरीन ने बताया...

How Much Alcohol Is Safe To Drink Daily?: बहुत से लोग रोजाना शराब का सेवन करते हैं, ये जानते हुए कि शरीर सेहत के लिए नुकसानदायक है. कई लोग मानते हैं कि अगर शराब का सेवन सीमित मात्रा में किया जाए तो यह नुकसानदायक नहीं होता. डॉक्टर सरीन का कहना है कि शराब की थोड़ी मात्रा का सेवन किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं माना जा सकता. शराब चाहे कितनी भी मात्रा में हो, यह शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, लेकिन कम मात्रा में सेवन से जोखिम को कम किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: बार-बार ब्रेकफास्ट छोड़ने से लग सकती हैं ये बीमारियां? जानिए क्या कहती है रिसर्च

कितनी मात्रा में पिएं शराब? (How Much Alcohol Should One Drink)

जब भी शराब पीने से होने वाले नुकसानों की बात आती है तो हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि कितनी मात्रा में शराब पीना सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने डॉ सरीन से बातचीत कि वे बताते हैं कि वैसे तो शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए क्योंकि शराब कि थोड़ी सी भी मात्रा में आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन फिर भी अगर पीना है तो सिर्फ अपने बर्थडे का दिन चुन सकते हैं, जिससे आप साल में एक बार ही इसका सेवन कर सकें.



क्या कहता है डब्ल्यूएचओ...

डॉ सरीन बताते हैं कि, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक शराब पीनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसे जहर के समान माना गया है और वास्तव में यह धीमा जहर ही है. शराब पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है इसलिए इसे ना ही पिएं तो अच्छा है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)