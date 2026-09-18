अचार, नमकीन, चिप्स... ये चीजें बढ़ा सकती हैं ब्लड प्रेशर, समझें शरीर पर कैसे असर डालता है नमक

हम में से अधिकतर लोग शाम की चाय में चिप्स, नमकीन जैसी चीजें लेना पसंद करते हैं. वहीं, कुछ लोगों को खाने की थाली में पापड़ और अचार जैसी चीजें शामिल करने की आदत होती है. कई लोगों को लगता है कि ये एक अच्छी आदत होती है, लेकिन आपको बचा दें कि इन चीजों में छिपा नमक आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ावा दे सकता है. कुछ लोगों ये सोचकर निश्चिंत रहते हैं कि वे खाने में ऊपर से ज्यादा नमक नहीं डालते, इसलिए उन्हें ब्लड प्रेशर का कोई खतरा नहीं है. लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला नमक सिर्फ रसोई में इस्तेमाल होने वाला नमक नहीं होता, बल्कि ये पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के जरिए भी शरीर में पहुंचता है.

दिल्ली स्थित सीके बिड़ला हॉस्पिटल में कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. अनिर्बन कुंडू बताते हैं कि आजकल लोग अनजाने में दिनभर जितना नमक खाते हैं, उसका बड़ा हिस्सा चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, ब्रेड, बिस्कुट, अचार, सॉस और पापड़ जैसे खाद्य पदार्थों से आता है. यही हिडन सॉल्ट धीरे-धीरे शरीर पर असर डालना शुरू कर देता है.

शरीर पर कैसे असर डालता है ज्यादा नमक?

डॉ. बताते हैं कि सोडियम शरीर के लिए जरूरी तत्व है, जो नसों, मांसपेशियों और शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है. लेकिन जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो शरीर पानी को रोककर रखने लगता है. इससे ब्लड वेसेल्स में दबाव बढ़ता है और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. लंबे समय तक ऐसा होने पर हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट फेल्योर और किडनी से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.

नमक को लेकर लोगों में है कुछ गलतफहमियां

डॉक्टर का कहना है कि सिर्फ खाने के ऊपर अतिरिक्त नमक न डालना पर्याप्त नहीं है. ज्यादातर सोडियम पहले से तैयार और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है. इसके अलावा, सी सॉल्ट या हिमालयन पिंक सॉल्ट को साधारण नमक से ज्यादा हेल्दी मान लेना भी गलत है, क्योंकि इनमें भी सोडियम की मात्रा लगभग समान होती है.

1 दिन में कितना नमक खाना चाहिए?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, एक वयस्क को दिनभर में 5 ग्राम से कम नमक का सेवन करना चाहिए, जो लगभग एक चम्मच के बराबर है. जबकि कई भारतीय औसतन 8 से 11 ग्राम नमक प्रतिदिन लेते हैं, जो अनुशंसित मात्रा से लगभग दोगुना है.

डॉ. कुंडू का कहना है कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए सिर्फ नमक कम करना ही काफी नहीं है. फलों, सब्जियों, दालों और बीन्स जैसे पोटैशियम युक्त खाद्य पदार्थों को भी आहार में शामिल करना चाहिए. साथ ही पैकेज्ड फूड खरीदते समय लेबल पढ़ने और सोडियम की मात्रा पर ध्यान देने की आदत स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

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