Anti-Aging foods: खराब जीवनशैली और खानपान की गलत आदतों की वजह से मौजूदा दौर में लोग अपनी उम्र से ज्यादा के दिखाई देने लगते हैं. हालांकि, सही खानपान के साथ आप न सिर्फ इस समस्या को दूर कर सकते हैं बल्कि अपने वास्तविक उम्र से भी ज्यादा जवां दिखाई देंगे. 40 की उम्र आते-आते चेहरे पर झुर्रियों जैसे एजिंग के साइन्स नजर आने लगते हैं. लेकिन अगर आप 40 की उम्र में 25 सा निखार पाना (How to get glowing skin in 40s) चाहते हैं तो इन फूड आइटम्स को अपनी रेगुरल डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं. विटामिन सी और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर फल और सब्जियां आपके शरीर में कोलेजन नाम के तत्व के प्रोडक्शन को बढ़ाती है जिस वजह से एजिंग के साइन्स कम होने लगते हैं. इन फूड आइटम्स से आपकी स्किन को कई और मायनों में भी फायदा पहुंचेगा.

हमेशा जवान रहने के लिए क्या खाना चाहिए (Anti-aging Foods | Anti-Ageing Skin Care Routine In Your 40s)

1. शकरकंद : आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए और फोलेट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर शकरकंद हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है जिससे झुर्रियां कम होती है और त्वचा चमकदार बनता है. यही नहीं शकरकंद सन बर्न और रूखापन जैसे अन्य स्किन प्रॉब्लम्स से भी निजात दिलाता है.



2. टमाटर : टमाटर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज वाले कई तत्व पाए जाते हैं. इसके नियमित सेवन से आप अपने स्किन की उम्र को कम कर सकते हैं. झुर्रियों को हटाने के अलावा टमाटर कई अन्य तरह के स्किन प्रॉब्लम्स के खिलाफ भी असरदार होता है. चेहरे पर मौजूद दाग-धब्बे, झाइयों और झुर्रियों के प्रभाव करने के लिए स्किन पर कच्चे टमाटर की स्लाइस को रगड़ें.



3. पालक : त्वचा को जवां रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में पालक को जरूर शामिल करें. इसमें मौजूद विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है जिससे त्वचा जवां नजर आती है. पालक इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के साथ स्किन को भी हाइड्रेटेड रखता है. यही नहीं पालक में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट तत्व फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से हमारी त्वचा को बचाता है.



4. पपीता : विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पपीता आपके शरीर में कोलाजेन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है जिससे झुर्रियां कम होने लगती है. अपने उम्र से ज्यादा जवान दिखने में पपीता मददगार साबित हो सकता है. इसमें मौजूद लाइकोपिन नाम का तत्व त्वचा को स्मूद और हेल्दी बनाता है. पपीता त्वचा को अंदर से पोषण देकर इसकी इलास्टिसिटी बढ़ाने का भी काम करता है.



5. अनार : अनार में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा को जवां बनाए रखने में काफी मददगार साबित हो सकता है. इसमें मौजूद पॉलीफेनोल और बायोफ्लेवोनाइड्स जैसे एंथोसायन्स और एलेजिक एसिड त्वचा को डिटॉक्स कर एजिंग की प्रक्रिया के खिलाफ लड़ते हैं. इसके अलावा अनार आपके स्किन को टैनिंग से भी बचाता है.



