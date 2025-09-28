त्वचा टाइट करने के लिए अपनाएं ये 3 घरेलू नुस्खे, खिला-खिला नजर आने लगेगा चेहरा

Skin tightening tips : समय से पहले ढीली पड़ती त्वचा और चेहरे पर दिखने वाली झुर्रियां आपको परेशान कर रही हैं? तो अब फिक्र करना और महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या पार्लर के चक्कर लगाना बंद कर दीजिए. हमारी दादी-नानी के पास ऐसे कई घरेलू नुस्खे थे, जो आज भी उतने ही असरदार हैं. ये नुस्खे न सिर्फ आपकी त्वचा को टाइट करने में मदद करेंगे, बल्कि उसे नेचुरल ग्लो भी देंगे. तो चलिए, जानते हैं ऐसे ही 3 देसी नुस्खे.

चेहरे पर कसावट लाने का 3 असरदार नुस्खा उपाय

एक पका हुआ केला लें और उसे अच्छी तरह मैश कर लीजिए, ताकि कोई गांठ न पड़े.

अगर आपकी त्वचा संवेदनशील नहीं है तो इसमें 1 चम्मच शहद और कुछ बूंदें नींबू का रस भी मिला सकते हैं.

इस पैक को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं.

अब 20-30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए.

फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए.

हफ्ते में 1-2 बार इसका इस्तेमाल करें.

यह पैक आपकी त्वचा को मुलायम और कसा हुआ बनाएगा.

1 चम्मच कॉफी पाउडर में 1 चम्मच नारियल तेल मिलाएं.

इस मिक्सचर को अपने चेहरे और गर्दन पर सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज करिए.

5-10 मिनट तक मसाज करने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए.

फिर गुनगुने पानी से धो लें.

हफ्ते में 1-2 बार इसका इस्तेमाल करिए.

यह स्क्रब न केवल डेड सेल्क को हटाएगा बल्कि आपकी त्वचा को कसने में भी मदद करेगा.

एक खीरे को कद्दूकस कर लें और उसका रस निकाल लीजिए.

इस रस को चेहरे पर लगाएं.

15-20 मिनट के लिए छोड़ दें.

अंत में ठंडे पानी से धो लीजिए. आपका रिफ्रेश नजर आने लगेगा.

