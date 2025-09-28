विज्ञापन
त्वचा टाइट करने के लिए अपनाएं ये 3 घरेलू नुस्खे, खिला-खिला नजर आने लगेगा चेहरा

Home remedy : हम आपका यहां आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं, जो आपकी त्वचा को नैचुरल निखार दे सकते हैं.

त्वचा टाइट करने के लिए अपनाएं ये 3 घरेलू नुस्खे, खिला-खिला नजर आने लगेगा चेहरा
यह लेख त्वचा को टाइट करने के लिए 3आसान घरेलू नुस्खों के बारे में बताता है.

Skin tightening tips : समय से पहले ढीली पड़ती त्वचा और चेहरे पर दिखने वाली झुर्रियां आपको परेशान कर रही हैं? तो अब फिक्र करना और महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या पार्लर के चक्कर लगाना बंद कर दीजिए. हमारी दादी-नानी के पास ऐसे कई घरेलू नुस्खे थे, जो आज भी उतने ही असरदार हैं. ये नुस्खे न सिर्फ आपकी त्वचा को टाइट करने में मदद करेंगे, बल्कि उसे नेचुरल ग्लो भी देंगे. तो चलिए, जानते हैं ऐसे ही 3 देसी नुस्खे.

चेहरे पर कसावट लाने का 3 असरदार नुस्खा उपाय

केला फेस पैक - Kela face pack
  • एक पका हुआ केला लें और उसे अच्छी तरह मैश कर लीजिए, ताकि कोई गांठ न पड़े.
  • अगर आपकी त्वचा संवेदनशील नहीं है तो इसमें 1 चम्मच शहद और कुछ बूंदें नींबू का रस भी मिला सकते हैं.
  • इस पैक को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं.
  • अब 20-30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए.
  • फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए.
  • हफ्ते में 1-2 बार इसका इस्तेमाल करें.
  • यह पैक आपकी त्वचा को मुलायम और कसा हुआ बनाएगा.
कॉफी और नारियल तेल का स्क्रब - Coffee nariyal tel scrub
  • 1 चम्मच कॉफी पाउडर में 1 चम्मच नारियल तेल मिलाएं.
  • इस मिक्सचर को अपने चेहरे और गर्दन पर सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज करिए.
  • 5-10 मिनट तक मसाज करने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए.
  • फिर गुनगुने पानी से धो लें.
  • हफ्ते में 1-2 बार इसका इस्तेमाल करिए.
  • यह स्क्रब न केवल डेड सेल्क को हटाएगा बल्कि आपकी त्वचा को कसने में भी मदद करेगा.
खीरे का रस - Kheera ka ras
  • एक खीरे को कद्दूकस कर लें और उसका रस निकाल लीजिए.
  • इस रस को चेहरे पर लगाएं.
  • 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें.
  • अंत में ठंडे पानी से धो लीजिए. आपका रिफ्रेश नजर आने लगेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

