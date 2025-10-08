विज्ञापन
जहर बन गए कफ सिरप! आयुर्वेदिक नुस्खों से अब घर बैठे यूं बनाए सेफ कफ सिरप

How To Make Homemade Cough Syrup: तो चलिए जानते हैं खांसी ठीक करने के घर पर सिरप कैसे बनाएं?

घर का बना कफ सिरप कितने समय तक चलता है?

How To Make Homemade Cough Syrup: राजस्थान में सामने आए दुखद मामलों ने माता-पिता को चिंता में डाल दिया है. सीकर में 'डेक्सट्रोमेथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड' नामक कफ सिरप से 5 साल के बच्चे की मौत और भरतपुर में 3 साल के मासूम का वेंटिलेटर पर पहुंचना, ये घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं. ऐसे में बच्चों को बाजार से लाया गया कफ सिरप देने से पहले हर माता-पिता के मन में सवाल उठना लाजिमी है.  अगर आप भी इस दुविधा में हैं, तो घबराइए नहीं. आज हम आपको घर पर ही खांसी का सिरप बनाने का एक आसान और प्रभावी तरीका बताने जा रहे हैं, जो आपके बच्चों के लिए सुरक्षित और असरदार हो सकता है. तो आइए जानते हैं, घर पर खांसी का सिरप कैसे बनाएं.

घर में कफ सिरप कैसे बनाए | What Is The Best Syrup For Cough

सामग्री 

  • शहद
  • काली मिर्च
  • तुलसी
  • अदरक
  • नींबू

बनाने की विधि

कफ सिरप को घर पर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लें अब इसमें एक कप पानी और दो बड़े चम्मच अदरक और कटे हुए नींबू को डालकर तब तक उबालें जब तक पानी आधा न हो जाए. जैसे ही पानी आधा हो जाए उसमें 7 से 8 ताजा काली मिर्च को पीसकर पानी में डाल दें. अब इसमें 4 तुलसी के पत्ते और शहद डालें और गैस बन कर दें. जैसे ही ये मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे एक बोतल में डालकर स्टोर कर लें और इसका सेवन करें. 

कब और कैसे पिएं?

घर पर बनाए इस कफ सिरप को आप सुबह, दुपहर और शाम को खाने के बाद 1 बड़ा चम्मच लें सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

