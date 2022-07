Uric Acid Diet: अति बढ़ गया है यूरिक एसिड तो घबराएं नहीं, इन 3 चीजों से रहें दूर और ये 4 सिम्पल फूड्स खाएं

High Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या खाएं और क्या न खाएं? यहां जाने

खास बातें प्यूरीन से भरपूर फूड्स का सेवन शरीर में यूरिक एसिड बढ़ाता है.

खून में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने से भी गाउट (Gout) हो सकता है.

हाई यूरिक एसिड को घटाने के लिए अपनी डाइट में कुछ बदलाव करने जरूरी है.

Foods To Eat And Avoid For Uric Acid: यूरिक एसिड एक प्राकृतिक अपशिष्ट उत्पाद (Waste Products) है जो कि प्यूरीन से भरपूर फूड्स के पाचन के बाद शरीर से निकल जाता है. प्यूरीन रासायनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं और शरीर में टूट जाते हैं. जब हम प्यूरीन से भरपूर फूड्स (Foods Rich In Purine) का अधिक सेवन करते हैं, तो हमारा शरीर इसे पचाने में विफल हो सकता है, जिससे यूरिक एसिड लेवल (Uric Acid Level) बढ़ जाता है. खून में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने से भी गाउट (Gout) हो सकता है. जब आप इससे बचना चाहते हैं तो अपनी डाइट में कुछ बदलाव करने जरूरी है. हाई यूरिक एसिड के लिए डाइट (Diet For High Uric Acid) का खास ध्यान रखना पड़ता है. यहां बताया गया है कि यूरिक एसिड को घटाने के लिए किन फूड्स से बचना चाहिए और किन फूड्स का सेवन बढ़ाना चाहिए.

यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए डाइट टिप्स | Diet Tips To Control Uric Acid