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मैं हर दिन थका हुआ महसूस करता था, अब पता चला असल में मेरी ये आदत जिम्मेदार थी - क्या आप भी हैं इसके शिकार?

Causes of Fatigue: हम अक्सर बड़ी समस्याओं का कारण बाहर ढूंढते हैं, जबकि असली वजह हमारी छोटी-छोटी आदतों में छिपी होती है. क्या आप भी अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं? जान लीजिए क्या हो सकता है कारण.

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मैं हर दिन थका हुआ महसूस करता था, अब पता चला असल में मेरी ये आदत जिम्मेदार थी - क्या आप भी हैं इसके शिकार?
मेरी एक छोटी सी आदत थी, जो मेरी एनर्जी को धीरे-धीरे खत्म कर रही थी. (Image-AI)

Habits That Drain Energy: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थकान महसूस होना आम बात लगती है. मैं भी हर दिन यही सोचता था कि काम ज्यादा है, इसलिए शरीर थक जाता है. सुबह उठते ही आलस, दिनभर सुस्ती और शाम तक पूरी तरह थका हुआ महसूस करना मेरी आदत बन चुकी थी. मैंने इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा मान लिया था. लेकिन धीरे-धीरे ये समस्या बढ़ने लगी और मुझे लगा कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है. जब मैंने अपनी रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देना शुरू किया, तब पता चला कि असली कारण कोई बड़ी बीमारी नहीं, बल्कि मेरी एक छोटी सी आदत थी, जो मेरी एनर्जी को धीरे-धीरे खत्म कर रही थी.

मेरी वो गलती क्या थी?

मेरी सबसे बड़ी गलती थी बार-बार मोबाइल स्क्रॉल करना, खासकर रात में सोने से पहले. मुझे लगता था कि थोड़ा रिलैक्स होने के लिए फोन चलाना ठीक है, लेकिन ये थोड़ा कब 1-2 घंटे बन जाता था, पता ही नहीं चलता था.

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इस आदत से क्या हो रहा था?

1. नींद पूरी नहीं हो रही थी

मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट दिमाग को एक्टिव रखती है, जिससे मुझे कभी भी जल्दी नींद नहीं आती.

2. सुबह उठना मुश्किल हो जाता था

कम और खराब नींद की वजह से सुबह उठते ही थकान महसूस होती थी और शायद यही मुझे थका रहा था.

3. दिमाग हमेशा भारी लगता था

लगातार स्क्रीन देखने से मानसिक थकान बढ़ जाती है, जिससे ध्यान लगाने में भी दिक्कत होती है.

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फिर मैंने क्या बदलाव किया?

मैंने एक छोटा सा नियम बनाया सोने से कम से कम 30–40 मिनट पहले मोबाइल पूरी तरह बंद. शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उसकी जगह हल्की-फुल्की किताब पढ़ना, अगले दिन की प्लानिंग करना, शांत संगीत सुनना शुरू किया.

इस छोटे बदलाव का बड़ा असर

  • नींद गहरी और पूरी होने लगी.
  • सुबह फ्रेश फील होने लगा.
  • दिनभर एनर्जी बनी रहती है.
  • काम में फोकस भी बढ़ गया.

आपके लिए सीख

हम अक्सर बड़ी समस्याओं का कारण बाहर ढूंढते हैं, जबकि असली वजह हमारी छोटी-छोटी आदतों में छिपी होती है. अगर आप भी हर दिन बिना वजह थका हुआ महसूस करते हैं, तो अपनी डेली हैबिट्स पर जरूर ध्यान दें. खासकर सोने से पहले की आदतें आपके पूरे दिन को प्रभावित करती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

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