ट्रंप ने ईरान को 'उड़ा देने' की धमकी दी, बोले- मुझे पता है, मोजतबा खामेनेई कहां हैं

रविवार को तेहरान के साथ युद्ध के 100वें दिन में प्रवेश करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमला बोला. एनबीसी पर प्रसारित एक साक्षात्कार में, ट्रंप ने ईरान को उड़ा देने की धमकी दी. साथ ही ईरानियों को पागल और खतरनाक बताया. अमेरिकी राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब अमेरिका और ईरान अप्रत्यक्ष रूप से शांति समझौते पर बातचीत कर रहे हैं.

"वे पागल हैं, वे सनकी लोग हैं"

ट्रंप ने कहा, "मुझे एक देश को - एक बहुत शक्तिशाली, बहुत खतरनाक देश को - परमाणु हथियार रखने से रोकना पड़ा, क्योंकि वे इसका इस्तेमाल कर सकते थे. वे दुनिया को उड़ा देते. वे पागल हैं. वे सनकी लोग हैं." एनबीसी के "मीट द प्रेस" कार्यक्रम में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को परमाणु हथियार रखने से रोककर वे दुनिया और अमेरिका की सेवा कर रहे हैं, भले ही वे उन्हें पसंद करते हों. उन्होंने कहा, "आप उन्हें परमाणु हथियार रखने नहीं देना चाहते और मैं दुनिया की सेवा कर रहा हूं." अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वे ईरान के कथित परमाणु हथियार के मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं, साथ ही उन्होंने हमले की धमकी भी दी. उन्होंने कहा, "मैं ऐसा बातचीत के जरिए करूंगा, हम समझौते के बहुत करीब हैं, नहीं तो मैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा और यह मेरे लिए बहुत आसान होगा."

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हालांकि, उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध एक अंतहीन संघर्ष नहीं है. उन्होंने कहा, “मुझे अंतहीन युद्ध पसंद नहीं हैं. यह कोई अंतहीन युद्ध नहीं है. हम तीन महीने से यह कर रहे हैं और इसका अधिकांश समय काफी हद तक युद्धविराम के तहत बीता है.”

क्या अमेरिका-ईरान शांति समझौता निकट है?

ईरान के साथ शांति समझौते की समयसीमा के बारे में बात करते हुए, जिसकी बातचीत अभी भी जारी है, ट्रंप ने कहा कि दोनों देश इसके “बहुत करीब” हैं. उन्होंने कहा, “हम बहुत करीब हैं. हमारे पास कुछ मुद्दे हैं; वे बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं लगते. उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे.”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित नहीं करने से हर कोई खुश है. वह परमाणु हथियार नहीं रखेगा. ट्रंप ने दावा किया कि वह चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं खरीदे.अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि तेहरान ने इस प्रस्ताव का "थोड़ा" विरोध किया, लेकिन अंततः वे परमाणु हथियार विकसित नहीं करने और नहीं खरीदने पर सहमत हो गए.

ईरान के परमाणु डस्ट के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "अगर हम समझौता करते हैं, तो हम साथ मिलकर चलेंगे - यह हमारे पास होगा - हम इसे हटा देंगे और नष्ट कर देंगे. अगर हम समझौता नहीं करते हैं, तो हम उन्हें सैन्य रूप से बहुत कठोर तरीके से हटा देंगे, और हम ऐसा करने के बाद ही कार्रवाई करेंगे."

मोजतबा खामेनेई 'गंभीर रूप से घायल'

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा अली खामेनेई के बारे में पूछे जाने पर, जो पदभार संभालने के बाद से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं, ट्रंप ने दावा किया कि वे "गंभीर रूप से घायल" हैं. ट्रंप ने कहा, "मैं यह नहीं कहना चाहता कि मुझे पता है या नहीं कि वे कहां हैं, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि मुझे पता है. वे बहुत गंभीर रूप से घायल हैं."

ईरान द्वारा अभी तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "यह उनके लिए बहुत मुश्किल है. कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें करनी पड़ेंगी, लेकिन अब उन्हें करनी ही होंगी. उनके पास कोई विकल्प नहीं है. और इसमें थोड़ा समय लगता है - आप 47 वर्षों की बात कर रहे हैं जब वे मनमानी करते रहे."

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