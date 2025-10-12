Heart Healthy Food: दिल का सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है और एक अच्छी डाइट की मदद से हेल्दी हार्ट पाया जा सकता है. डॉ. टीएस क्लेर ने कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं, जिनकी मदद से दिल एकदम हेल्दी बना रहेगा और इससे जुड़े रोगों से आपकी रक्षा होगा. डॉ. टीएस क्लेर के अनुसार हरी सब्जी, फल और घर का खाना खाने से दिल एकदम सेहतमंद रहता है. इसे रोग लगने की संभावना कम हो जाती है. अपनी डाइट में जितना हो सके हरी सब्जियां और फल शामिल करें. इसके अलावा डाइट में प्रोटीन युक्त आहार ही शामिल करें. साथ ही योगा करें. रोज योगा या एक्सरसाइज करने से दिल फिट रहता है. इसके अलावा बाहर का खाना खाना बंद कर दें. ज्यादा तला हुआ खाना खाने से आर्टरी में फैट जमने का खतरा बढ़ जाता है.
दिल को हेल्दी रखने के लिए खाएं ये चीजें
अजवाइन का सेवन करें
अजवाइन खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होने लग जाता है और ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती है. कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एक तरह की चिकनाई होती है, जो ज्यादा बढ़ने से दिल को नुकसान पहुंचता है. अजवाइन इसे संतुलित रखने में मदद करती है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है और वजन भी नियंत्रण में रहता है.
बादाम खाएं
बादाम को भी सेहत के उत्तम माना जाता है. इसे खाने से दिल की रक्षा कई रोगों से होती है. रोज सुबह आप कम से कम 5 से 8 बादाम जरूर खाया करें.
ग्री टी
ग्री टी में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं. आप एक दिन में कम से कम दो बार ग्री टी जरूर पीएं.
ओमेगा-3 फैटी एसिड
ओमेगा-3 फैटी एसिड युक्त चीजें खाने से दिल हेल्दी रहता है. मछली जैसे सैल्मन, मॅकेरल दिल के लिए अच्छी होती हैं.
ये भी पढ़ें- बीमारियों का घर है स्ट्रेस, शरीर को पहुंचाता है ये 10 घातक नुकसान
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं