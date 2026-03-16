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टखनों में सूजन को न करें नजरअंदाज, यह हो सकता है हार्ट फेलियर का शुरुआती संकेत

Symptoms Of Heart Failure: कई बार लोग पैरों या टखनों में आने वाली हल्की सूजन को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. खासकर दिनभर खड़े रहने, ज्यादा चलने या थकान के बाद पैरों में सूजन आना आम माना जाता है. लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह सूजन बार-बार होने लगे या लंबे समय तक बनी रहे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. कुछ मामलों में टखनों की सूजन दिल से जुड़ी गंभीर समस्या यानी हार्ट फेलियर का शुरुआती संकेत भी हो सकती है.

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टखनों में सूजन को न करें नजरअंदाज, यह हो सकता है हार्ट फेलियर का शुरुआती संकेत
Heart Failure Symptoms
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Symptoms Of Heart Failure: कई बार लोग पैरों या टखनों (Ankles) में आने वाली हल्की सूजन को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. खासकर दिनभर खड़े रहने, ज्यादा चलने या थकान के बाद पैरों में सूजन (Swelling) आना आम माना जाता है. लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह सूजन बार-बार होने लगे या लंबे समय तक बनी रहे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. कुछ मामलों में टखनों की सूजन दिल से जुड़ी गंभीर समस्या यानी हार्ट फेलियर का शुरुआती संकेत भी हो सकती है.

क्यों होती है टखनों में सूजन

टखनों या पैरों में सूजन को मेडिकल भाषा में एडिमा कहा जाता है. जब शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा होने लगता है, तब यह सूजन दिखाई देती है. हार्ट फेलियर की स्थिति में दिल शरीर में खून को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता. इसकी वजह से शरीर के निचले हिस्सों में तरल पदार्थ जमा होने लगता है, जिससे टखनों और पैरों में सूजन दिखाई देने लगती है. कई बार यह सूजन धीरे-धीरे बढ़ती है और लोगों को शुरुआत में इसका एहसास भी नहीं होता. इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि यदि टखनों में बार-बार सूजन दिखे, तो डॉक्टर से जांच जरूर करानी चाहिए.

हार्ट फेलियर के अन्य संकेत

टखनों में सूजन के साथ कुछ और लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं. जैसे जल्दी थकान महसूस होना, सांस लेने में परेशानी, सीढ़ियां चढ़ते समय ज्यादा थकावट, या रात में लेटते समय सांस फूलना. कुछ लोगों को पेट में भारीपन या वजन (Weight) अचानक बढ़ने जैसा भी महसूस हो सकता है. अगर इन लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो इलाज शुरू करना आसान हो जाता है और स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सकता है.

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किन लोगों को रहना चाहिए ज्यादा सावधान?

जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर (Blood Pressure), डायबिटीज (Diabetes), मोटापा (Obesity) या दिल (Heart) से जुड़ी पहले से कोई बीमारी है, उन्हें इस तरह के लक्षणों पर खास ध्यान देना चाहिए. बढ़ती उम्र में भी दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा हो जाता है.

डॉक्टरों का कहना है कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाना, संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराना दिल को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है.

कब तुरंत डॉक्टर से मिलें?

यदि टखनों की सूजन अचानक बढ़ जाए, सूजन के साथ सांस लेने में दिक्कत हो, या सूजन कई दिनों तक बनी रहे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. समय पर जांच और सही इलाज से दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

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