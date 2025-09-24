विज्ञापन
विशेष लिंक

सिर की जुओं से हैं परेशान, तो नारियल तेल में ये चीज मिलाकर लगाएं, चुटकियों में गायब हो जाएंगी सारी जुएं

Head Lice Home Remedy: कई बार सिर में जुएं पड़ जाती हैं, जिससे स्कैल्प को बड़ा नुकसान होता है. ये बहुत ज्यादा खुजली का कारण भी बनते हैं. आइए जानते हैं सिर से जुएं हटाने के घरेलू उपाय.

Read Time: 4 mins
Share
सिर की जुओं से हैं परेशान, तो नारियल तेल में ये चीज मिलाकर लगाएं, चुटकियों में गायब हो जाएंगी सारी जुएं
Head Lice Home Remedy: जूं सिर में कई अंडे देती हैं, जिन्हें लीख कहा जाता है.

Head Lice Home Remedy: सिर में अचानक खुजली बढ़ना रूसी के साथ-साथ जुओं के होने का भी संकेत देती है. इससे न सिर्फ परेशानी उठानी पड़ती है, बल्कि शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है. जूं सिर में कई अंडे देती हैं, जिन्हें लीख कहा जाता है. ये बालों से इतनी मजबूती से चिपकती हैं कि पानी या कंघी से भी आसानी से नहीं हटती. ऐसे में अक्सर लोग बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले शैम्पू या लोशन का सहारा लेते हैं, लेकिन ये न सिर्फ महंगे होते हैं बल्कि कई बार स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. खासकर बच्चों की नाजुक त्वचा पर इनका इस्तेमाल सही नहीं माना जाता. ऐसे में आयुर्वेद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखे हुए घरेलू नुस्खे कहीं ज्यादा कारगर और सुरक्षित होते हैं.

जूं से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय - (Home Remedies to Get Rid of Lice)

नारियल तेल और कपूर

आयुर्वेद के मुताबिक, नारियल का तेल जूं को खत्म करने के लिए कारगर हो सकता है. ये तेल न सिर्फ स्कैल्प को पोषण देता है, बल्कि बालों को टूटने से भी बचाता है. जब इसमें कपूर को मिलाया जाता है, तो ये मिश्रण एक प्राकृतिक कीटनाशक की तरह काम करता है. कपूर में एंटीसेप्टिक और एंटीपैरासिटिक गुण होते हैं, जो जूं और लीखों को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं.

ये भी पढ़ें: थायराइड के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?

कैसे इस्तेमाल करें ये नुस्खा?

इस नुस्खे को अपनाने के लिए एक कटोरी नारियल तेल लें और उसमें 2-3 टुकड़े कपूर के अच्छी तरह घोल दें. जब ये मिश्रण तैयार हो जाए तो इसे रात को सोने से पहले सिर की जड़ों में लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें. फिर सिर को कपड़े से ढककर सो जाएं और सुबह शैम्पू से बालों को धो लें. इस उपाय का असर एक ही बार में दिखने लगेगा और हफ्तेभर में जुएं पूरी तरह गायब हो जाएंगी.

2. सेब का सिरका

सिरका का इस्तेमाल भी जूं भगाने में मददगार हो सकता है. हल्के गुनगुने पानी में 2 चम्मच सफेद सिरका या एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं और इससे सिर धो लें. सिरका जुओं और लीखों की पकड़ को ढीला कर देता है, जिससे वे बालों से आसानी से हट जाती हैं. यह उपाय खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो केमिकल्स से दूर रहना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: आपका फैटी लिवर है या नहीं घर पर इस तरीके से पता करें, डॉक्टर सरीन ने बताई ट्रिक्स

3. नींबू का रस

ये भी एक प्राकृतिक उपाय है, इसे नारियल तेल में मिलाकर लगाया जाए तो इसका असर और भी बढ़ जाता है. नींबू के रस में मौजूद साइट्रिक एसिड जुओं की त्वचा को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें खत्म कर देता है. साथ ही, ये स्कैल्प की सफाई भी करता है और डैंड्रफ जैसी समस्याओं से राहत देता है.

इसके अलावा, पेट्रोलियम जेली भी इसमें मदद कर सकती है और जुओं के बढ़ने की संख्या को रोक देती है. इससे जुओं को सांस लेने में मुश्किल होती है, जिससे वो मर जाती हैं. लेकिन, ये तरीका थोड़ा चिपचिपा होता है और बाल धोने में वक्त लग सकता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Head Lice Home Remedy, Coconut Oil, Lice, Sir Ki Juen Kaise Nikale, Treatment For Hair Lice, Lice Removal Home Remedies, Best Home Remedy For Head Lice, Coconut Oil For Lice Removal, Juen Hatane Ka Gharelu Upay, How To Get Rid Of Lice Naturally, Head Lice Solution At Home, Sir Ki Juen Ka Ilaj, Lice Removal Tips In Hindi, Juen Se Chutkara Kaise Payen, Ayurvedic Remedy For Head Lice
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com