Havana Syndrome back in focus: करीब एक दशक से अमेरिका और दुनिया के कई देशों को परेशान करने वाला रहस्यमयी मामला हवाना सिंड्रोम (Havana Syndrome) एक बार फिर सुर्खियों में है. एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी सरकार एक ऐसे डिवाइस की जांच कर रही है, जो इस बीमारी से जुड़ा हो सकता है. यह डिवाइस कथित तौर पर रेडियो-फ्रीक्वेंसी एनर्जी छोड़ता है और इतना छोटा है कि आसानी से बैग में रखा जा सकता है. इस खुलासे ने पुराने सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है और उन सैकड़ों लोगों की उम्मीदें फिर जगा दी हैं, जो सालों से जवाब का इंतजार कर रहे हैं.

हवाना सिंड्रोम क्या है? (What is Havana Syndrome?)

हवाना सिंड्रोम कोई आम बीमारी नहीं है. इसके मामले पहली बार साल 2016 में सामने आए थे. क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिकी दूतावास में काम कर रहे कुछ लोग अचानक बीमार पड़ गए. उन्हें तेज सिरदर्द, चक्कर, कानों में आवाज आना और सिर पर दबाव जैसा महसूस हुआ. कुछ लोगों ने कहा कि बीमार होने से पहले उन्होंने कोई तेज या अजीब आवाज सुनी थी.

किन लोगों पर असर पड़ा? (Who were affected?)

शुरुआत में यह समस्या सिर्फ अमेरिकी राजनयिकों तक सीमित थी. लेकिन बाद में इसके मामले दुनिया के कई देशों में सामने आए. इनमें खुफिया अधिकारी, सैनिक और कुछ मामलों में उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अब तक करीब 100 देशों में 1,500 से ज्यादा संदिग्ध मामले दर्ज किए जा चुके हैं.

नई रिपोर्ट में क्या सामने आया? (What does the new report say?)

नई रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा विभाग पिछले एक साल से ज्यादा समय से एक खास डिवाइस की जांच कर रहा है. यह डिवाइस एक गुप्त ऑपरेशन के जरिए खरीदी गई थी और इसकी कीमत करोड़ों डॉलर बताई जा रही है. दावा है कि यह डिवाइस पल्स्ड रेडियो-फ्रीक्वेंसी एनर्जी छोड़ती है, जिसे हवाना सिंड्रोम की संभावित वजह माना जाता रहा है.

डिवाइस को लेकर चिंता क्यों? (Why is the device a concern?)

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह डिवाइस पोर्टेबल है और बैकपैक में आसानी से रखी जा सकती है. इसी बात ने अमेरिकी अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है. अगर ऐसी तकनीक मौजूद है, तो इसका इस्तेमाल बिना किसी को पता चले भी किया जा सकता है. हालांकि अभी यह साबित नहीं हुआ है कि यही डिवाइस हवाना सिंड्रोम की वजह है.

क्या किसी विदेशी देश का हाथ था? (Was a foreign country involved?)

कई सालों तक माना जाता रहा कि यह किसी विदेशी हमले का नतीजा हो सकता है. लेकिन 2023 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा कि किसी विदेशी देश की सीधी भूमिका की संभावना बहुत कम है. फिर भी, कुछ एजेंसियों ने यह पूरी तरह खारिज नहीं किया कि सीमित स्तर पर कोई विदेशी तकनीक इस्तेमाल हुई हो.

अब यह मामला क्यों अहम है? (Why this matters now?)

इस मामले की अहमियत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पहली बार किसी संभावित डिवाइस की बात सामने आई है. जिन लोग सालों से ये कहते आ रहे हैं कि उन्हें गंभीर परेशानी हुई थी, उनके लिए यह एक तरह से यह संकेत है कि उनकी बातों को अब गंभीरता से लिया जा रहा है.

करीब 10 साल बाद भी हवाना सिंड्रोम एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है. नई रिपोर्ट कोई अंतिम जवाब नहीं देती, लेकिन यह जरूर दिखाती है कि जांच अब एक ठोस दिशा में बढ़ रही है. अगर ये दावे सही साबित होते हैं, तो आने वाले समय में इस रहस्य से पर्दा उठ सकता है.

