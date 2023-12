Diet Tips 2024: अब तक जो हुआ वो हुआ, अगले साल महीने और मौसम के हिसाब से रखें डाइट का ख्याल, यहां है 2024 के लिए पूरे साल का डाइट प्लान

तो चलिए बिना देर करे जानते हैं कि कौन से महीने में क्या खाएं और क्या नहीं.

Healthy Diet: यह साल अब बदलने वाला है. ऐसे में अपना हेल्थ कैलेंडर (Health Calendar) भी बना लें. अब तक पुराने साल में आपने क्या खाया, क्या नहीं वो सब भूल जाइए. नए साल से फिट और हेल्दी (Fit And Healthy) रहने के लिए डाइट का पूरा चार्ट (Diet Chart) तैयार कर लें. मौसम के लिहाज (Diet According To Season) समझने की कोशिश करें कि किस मौसम में क्या खाएं और क्या नहीं. अगर आप अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको एक दो दिन का नहीं बल्की पूरे साल का ख्याल करना होगा. आपको अपनी डाइट मौसम के हिसाब से रखनी होगी और ये समझना होगा कि किस महीना में क्या खाना चाहिए? भागदौड़ भरी जिंदगी में मदद के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ऐसा ही डाइट चार्ट (Healthy Diet) तैयार किया है, जिसमें बताया है कि अगले साल किस महीने में आपको क्या खाना चाहिए (Kis Maheene me kya khaye, kya nahi) और क्या नहीं ताकि आपकी सेहत दुरुस्त रहे. आइए जानते हैं. तो चलिए बिना देर करे जानते हैं कि कौन से महीने में क्या खाएं और क्या नहीं.

Diet Tips 2024: यहां है 2024 के लिए पूरे साल का डाइट प्लान, किस माह में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं | कौन से महीने में क्या खाएं और क्या नहीं

जनवरी-फरवरी के महीने में क्या खाएं, क्या नहीं

गर्म, हल्की और सूखी चीजों जैसे सरसों, शकरकंद, सूखे मेवे का सेवन करें.

उबली, बेक या ग्रिल चीजें जैसे ग्रिल्ड फिश या ग्रिल्ड वेजिटेबल ज्यादा मात्रा में खाएं.

काली मिर्च, पिपली जैसे तीखे मसालों का सेवन करें.

लौंग, जीरा और अदरक का काढ़ा बनाकर पिएं.

गुड़, दूध और दूध से बनी चीजें, खट्टा और चिकनाई वाली चीजों को ज्यादा से ज्यादा खाएं.

ठंडी और हैवी चीजों को खाने से बचें, पनीर और दही जैसी ठंडी तासीर वाली चीजें न खाएं.

चीनी, नमक और तीखे स्वाद का सेवन कम करें.

मार्च-अप्रैल के महीने में क्या खाएं, क्या नहीं