क्यों कुछ पुरुषों के स्तन बढ़ जाते हैं? क्या है पुरुषों के स्तन पर फैट जमने का कारण, कैसे पाएं इस समस्या का निदान

Male Breast Cause: गाइनेकोमेस्टिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरुषों या लड़कों के स्तन बढ़ जाते हैं. ये हार्मोनल असंतुलन (Hormonal Imbalance) की वजह से होता है, जब शरीर में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संतुलन बिगड़ जाता है. यह बच्चों, किशोरों, वयस्क और बुजुर्गों में हो सकता है. ज्यादातर मामलों में यह कोई गंभीर खतरा नहीं होता, लेकिन कई लोग इसे लेकर अपने लुक या आत्म-सम्मान (Self-esteem) को लेकर परेशान हो सकते हैं.

गाइनेकोमेस्टिया के लक्षण (Signs of Gynecomastia)

स्तन का बढ़ना, आमतौर पर दोनों तरफ या कभी-कभी एक तरफ.

ऊतक (Tissue) में रबड़ जैसा या ठोस महसूस होना.

कभी-कभी हल्की संवेदनशीलता या दर्द.

आकार का असमान होना, जैसे एक तरफ ज्यादा बढ़ना.

गाइनेकोमेस्टिया की वजह क्या हैं? (Causes of Gynecomastia)

हार्मोनल असंतुलन (Hormonal Imbalance): टेस्टोस्टेरोन की कमी या एस्ट्रोजन का ज्यादा होना.

प्राकृतिक बदलाव (Natural Hormonal Changes): किशोरावस्था (Puberty) या उम्र बढ़ने (Aging) के दौरान.

दवाओं का असर (Medication Side Effects): स्पिरोनोलैक्टोन, एंटी एंड्रोजन, स्टेरॉयड, एचआईवी या हार्ट की दवाएं.

स्वास्थ्य समस्याएं (Health Issues): थायरॉयड (Hyperthyroidism), किडनी या लिवर की बीमारी आदि.

नशीली या हर्बल चीजें (Drugs & Herbal Products): शराब, एनाबॉलिक स्टेरॉयड, कुछ शैंपू या लोशन.

गाइनेकोमेस्टिया के टाइप (Types of Gynecomastia)

स्यूडो गाइनेकोमेस्टिया (Pseudo Gynecomastia): वसा (Fat Tissue) की वजह से स्तन का बढ़ना.

हार्मोनल गाइनेकोमेस्टिया (Hormonal Gynecomastia): ग्रंथि ऊतक (Glandular Tissue) की वजह से स्तन का बढ़ना.

यौवन और वृद्धावस्था में गाइनेकोमेस्टिया (Puberty & Age-related): किशोरावस्था या उम्र बढ़ने पर हार्मोनल बदलाव से स्तन का बढ़ना.

निदान (Diagnosis)

गाइनेकोमेस्टिया को डॉक्टर आमतौर पर फिजिकल एग्जाम से पहचान लेते हैं. कुछ मामलों में डॉक्टर इन टेस्ट की सलाह दे सकते हैं: ब्लड टेस्ट (हार्मोन लेवल, लिवर, किडनी, थायराइड जांच)

मेडिकल हिस्ट्री और दवाओं की जानकारी भी जरूरी

दवाइयां (Medication): रालोक्सिफेन (Raloxifene) या टेमोक्सीफेन (Tamoxifen) जैसी ऑफ-लेबल दवाएं.

दवा बदलना या हार्मोन थेरेपी: टेस्टोस्टेरोन लेवल को संतुलित करना.

सर्जरी: लिपोसक्शन या रिडक्शन मैमोप्लास्टी गंभीर मामलों में.

छुपी हुई बीमारी का इलाज करना: थायरॉयड, कुपोषण या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज.

रोकथाम और सुझाव (Prevention and Tips)

एनाबॉलिक स्टेरॉयड, शराब और अवैध दवाओं से बचें.

स्वास्थ्य और हार्मोन की नियमित जांच कराएं.

आत्मविश्वास बनाए रखें, गाइनेकोमेस्टिया अक्सर समय के साथ या इलाज से ठीक हो जाता है.

गाइनेकोमेस्टिया एक कॉमन और टेम्परेरी कंडीशन (Temporary condition) है. सही जानकारी, समय पर डायग्नोज और इलाज (Treatment) से पुरुष इसके प्रभावों से सुरक्षित रह सकते हैं. अगर आप या आपका कोई परिचित इससे परेशान है, तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा तरीका है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)