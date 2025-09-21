गुनगुना पानी पीने के फायदे जान चौंक जाएंगे आप

Gunguna Pani Peene Ke Fayde: कई लोगों को फ्रिज का ठंडा पानी ही पीना पसंद हैं. ठंडा पानी पीने से शरीर को अंदर से ठंडक प्रदान होती है, लेकिन सेहत की नजर से ये पानी लाभकारी नहीं माना गया है. गुनगुना पानी सेहत के लिए उत्तम माना जाता है. ठंडे पानी की जगह अगर गुनगुना पानी पिया जाए तो शरीर को कई सारे बेनिफिट मिलेंगे. रोज एक गिलास गुनगुना पानी अगर आप पी लें तो चेहरे में ग्लो तो आएगा ही साथ ही पेट भी सही रहेगा, तो आइए बिना देरी के जानते हैं गुनगुना पानी पीने के लाभ.

गुनगुना पानी पीने के लाभ (Gunguna Pani Peene Ke Fayde)-

Photo Credit: Canva

पाचन तंत्र रहे सही

गुनगुना पानी पीने से पाचन प्रक्रिया सही से काम करती है और खाना सही से पच जाता है. गर्म पानी पाचन एंजाइम को सक्रिय करता है, जिसके चलते भोजन जल्दी पच जाता है. इसलिए जिन लोगों को खाना देरी से पचता है वो गुनगुना पानी पीना शुरू कर दें इसके अलावा कब्ज की समस्या भी नहीं होती है. वहीं जिन लोगों को कब्ज रहती है अगर वो रोज सुबह उठकर गुनगुना पानी पी लें तो पेट एकदम साफ हो जाएगा.

वजन कम करने में सहायक

जी हां, गुनगुना पानी पीने से वजन को थोड़ा कम भी किया जा सकता है. दरअसल गुनगुने पानी मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिसका सीधा असर वजन पर दिखाता है और वजन कम हो सकता है.

चेहरे पर आए ग्लो

गुनगुना पानी पेट को साफ करने का काम भी करता है. पेट साफ रहता है तो इसका असर चेहरे पर भी दिखता है. पेट साफ होने पर चेहरे पर दाने नहीं होते हैं और निखार भी बना रहता है.

गले के लिए उत्तम

बदलते मौसम में कई लोगों को गले में खराश की समस्या रहती है. ऐसे में अगर गुनगुना पानी पीया जाए तो खराश से आराम मिल सकता है और साथ ही जुकाम भी दूर रहता है.

तो ये हैं Gunguna Pani Peene Ke Fayde हालांकि जिन लोगों को बीपी की दिक्कत रहती है वो अधिक गुनगुना पानी न पीएं तो बेहतर होगा.

इनहेलेंट ड्रग्स के प्रकार क्या-क्या होते हैं? डॉक्टर से जानें क्यों हैं ये खतरनाक

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)