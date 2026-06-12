सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं गूलर का फल, जाने इसके हेल्थ बेनिफिट्स

आमतौर पर जब पौष्टिक फलों की बात होती है तो लोगों का ध्यान आम, सेब, केला या अमरूद की ओर जाता है. लेकिन भारत में पाए जाने वाले कई पारंपरिक फल ऐसे भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. गूलर का फल उन्हीं में से एक है. आयुर्वेद में गूलर को लंबे समय से औषधीय गुणों वाला पौधा माना जाता रहा है. इसके फल, पत्तियां और छाल तक का उपयोग पारंपरिक उपचारों में किया जाता है. कब्ज, डायरिया, बवासीर (पाइल्स), मधुमेह (डायबिटीज), और पेट दर्द को ठीक करने में इसका सेवन लाभकारी माना जाता है. गूलर के फल में कैल्शियम, पोटैशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. यही वजह है कि इसे सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है. आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख फायदे.

1. पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मददगार

गूलर के फल में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है. यह पाचन को बेहतर बनाने और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

2. शरीर को मिलते हैं जरूरी पोषक तत्व

इसमें मौजूद कैल्शियम और पोटैशियम शरीर के सामान्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं. ये हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं.

3. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

गूलर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं. इससे कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायता मिल सकती है.

4. त्वचा के लिए फायदेमंद

पारंपरिक तौर पर गूलर का उपयोग त्वचा से जुड़ी कुछ समस्याओं में भी किया जाता रहा है. इसके पोषक तत्व त्वचा की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

5. शरीर को रखे ऊर्जा से भरपूर

गूलर के फल में मौजूद पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद कर सकते हैं. यही कारण है कि इसे संतुलित आहार का हिस्सा माना जाता है.

6. पर्यावरण के लिए भी है महत्वपूर्ण

गूलर का पेड़ पक्षियों और कई जीवों के लिए भोजन का स्रोत होता है. यह जैव विविधता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

7. पारंपरिक चिकित्सा में खास स्थान

आयुर्वेद में गूलर के विभिन्न हिस्सों का उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है. हालांकि किसी भी स्वास्थ्य समस्या के उपचार के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है.

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