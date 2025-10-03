योगाचार्य के बताए इस नुस्खे को बांध लीजिए गांठ, बाल के झड़ने, टूटने और सफेद होने पर लग सकती है लगाम

Hair fall stop remedy : अब बाल का झड़ना, टूटना और समय से पहले सफेद होना आम बात हो चली है. चाहे बच्चे हों या बड़े सभी हेयर प्रॉबल्म से जूझ रहे हैं. जिसपर कंट्रोल पाने के लिए तरह-तरह के हेयर प्रोडक्ट्स भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है. लेकिन किसी का ध्यान किचन में रखे जादुई मेथी दानों पर नहीं जा रहा. जिसका इस्तेमाल आपके बालों में नई जान फूंक सकता है.

इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड, आयरन, विटामिन-सी और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व बालों को मजबूत, घने और चमकदार बनाने में मदद करते हैं. यही कारण है कि सदियों से दादी-नानी बाल से जुड़ी परेशानियों से निजात पाने के लिए मेथी दाने यूज करती आ रही हैं.

ऐसे में चलिए जानते हैं योगाचार्य उमंग त्यागी से बालों से जुड़ी परेशानी में मेथी दाने का इस्तेमाल कैसे करना है.

यह भी पढ़ें

दवा असली है या नकली कैसे करें पहचान, जानिए यहां आसान टिप्स और ट्रिक्स

मेथी दाना का कैसे करें यूज

सबसे पहले आप 40 ग्राम मेथी दाना, 40 ग्राम काले तिल, 30 ग्राम सूखा नारियल, 30 ग्राम आंवला पाउडर, 20 ग्राम करी पत्ती, 20 ग्राम अलसी के बीज और 20 ग्राम कद्दू के बीज ले लीजिए.

बनाने की विधी

अब आंवले के पाउडर को अलग रख के बाकी सारी चीजों को मिक्स कर तवे पर अच्छे से भून लीजिए. फिर इन सारी चीजों को मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लीजिए और फिर इसमें आंवले के पाउडर को भी ऊपर से मिलाकर एक कंटेनर में स्टोर कर लीजिए.

अब आप गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच पाउडर दिन में दो बार 30 दिन तक खाना है. इससे आपको 5 गजब के फायदे होंगे-

बालों का झड़ना काफी हद तक कम होगा दूसरा नए बेबी हेयर आपको आते नजर आएंगे. तीसरा आपके बालों की नैचुरल चमक लौट आएगी चौथा, समय से पहले बालों पर सफेदी नहीं आएगी (अगर आ चुकी है तो उसमें सुधार भी हो सकता है) पाँचवाँ इससे आपके चेहरे पर भी चमक आएगी.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)