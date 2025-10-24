विज्ञापन
आयुर्वेद हो या मॉडर्न साइंस, दोनों मानते हैं कि कुछ लोगों को ग्रीन टी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, या फिर इसे बहुत कम मात्रा में पीना चाहिए. तो बिना देर किए आइए जानते हैं उन 7 लोगों के बारे में...

Green Tea किन 7 लोगों को नहीं पीनी चाहिए, जान लीजिए यहां
कुछ रिसर्च बताती हैं कि ग्रीन टी में मौजूद ऑक्सलेट (Oxalates) भी किडनी स्टोन (Kidney Stone) से पीड़ित लोगों के लिए समस्या खड़ी कर सकता है.

who should avoid green tea : आजकल हर कोई फिटनेस और अच्छी सेहत के लिए ग्रीन टी पीता है. कुछ लोग तो इसे पानी की तरह पीने लगे हैं. इसमें कोई शक नहीं कि ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidants) से भरी होती है और इसके कई कमाल के फायदे हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि यह सबके लिए फायदेमंद नहीं है?

आयुर्वेद हो या मॉडर्न साइंस, दोनों मानते हैं कि कुछ लोगों को ग्रीन टी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, या फिर इसे बहुत कम मात्रा में पीना चाहिए. तो बिना देर किए आइए जानते हैं उन 7 लोगों के बारे में

1. प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाएं

प्रेग्नेंसी (Pregnancy) के दौरान डॉक्टर अक्सर कैफीन (Caffeine) कम लेने की सलाह देते हैं. ग्रीन टी में कैफीन होता है, जो ज्यादा मात्रा में लेने पर बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकता है. वहीं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी कैफीन बच्चे तक पहुंच सकता है, जिससे उसे नींद की समस्या हो सकती है. इसलिए, डॉक्टर की सलाह के बिना ग्रीन टी से दूर ही रहें.

2. आयरन (Iron) की कमी से जूझ रहे लोग 

अगर आपके शरीर में खून (आयरन) की कमी है, जिसे एनीमिया (Anemia) कहते हैं, तो आपको ग्रीन टी से बचना चाहिए. ग्रीन टी में टैनिन (Tannins) नाम का तत्व होता है, जो खाने से आयरन को ठीक से सोखने (Absorb) नहीं देता. इससे आपकी आयरन की कमी की समस्या और भी बढ़ सकती है.

3. पेट की समस्या वाले लोग

जिन लोगों को अक्सर पेट में एसिडिटी (Acidity), अल्सर (Ulcer) या पेट दर्द की शिकायत रहती है, उन्हें ग्रीन टी खाली पेट तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए. ग्रीन टी में मौजूद टैनिन और कैफीन पेट में एसिड की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिससे जलन या दर्द हो सकता है.

4. नींद और एंग्जायटी की समस्या 

अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती या आप बहुत ज्यादा तनाव (Stress) या बेचैनी (Anxiety) महसूस करते हैं, तो ग्रीन टी आपकी दिक्कत बढ़ा सकती है. इसमें मौजूद कैफीन दिमाग को एक्टिव कर देता है, जिससे बेचैनी बढ़ सकती है और नींद आने में और भी मुश्किल हो सकती है.

5. दिल की बीमारी वाले मरीज

जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर (BP) या दिल से जुड़ी कोई दूसरी समस्या है, उन्हें ज्यादा ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए. कैफीन दिल की धड़कन (Heart Rate) को तेज कर सकता है और ब्लड प्रेशर को हल्का बढ़ा सकता है, जो दिल के मरीजों के लिए सही नहीं है.

6. लिवर (Liver) की समस्या से जूझ रहे लोग

वैसे तो ग्रीन टी लिवर के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर आप ग्रीन टी एक्सट्रेक्ट (Extract) वाले सप्लीमेंट्स (Supplements) बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो यह खतरनाक हो सकता है. ग्रीन टी में कैटेचिन (Catechins) नामक तत्व होता है. बहुत अधिक मात्रा में कैटेचिन लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है.

7. किडनी की गंभीर समस्या वाले लोग

ग्रीन टी एक अच्छा मूत्रवर्धक (Diuretic) होती है, यानी यह बार-बार पेशाब लाती है. किडनी की गंभीर समस्या वाले मरीजों के लिए यह जरूरी है कि वे तरल पदार्थों (Fluids) का संतुलन बनाए रखें, जिसके लिए उन्हें अपने डॉक्टर से पूछकर ही कोई पेय लेना चाहिए. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

