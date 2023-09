घुटनों में दर्द से राहत चाहिए? अपने एंकल्स को बनाएं मजबूत, ये टिप्स आएंगे काम

घुटनों में दर्द से राहत पाने के उपाय.

How can I make my knees and ankles stronger? घुटनों में दर्द के कई कारण होते, बढ़ती उम्र के अलावा, पोषक तत्वों की कमी, कोई गंभीर चोट या फिर सुस्त लाइफस्टाइल. घुटनों में होने वाला दर्द (Knee Pain) कभी-कभी तो इतना ज्यादा होता है कि चलना-फिरना क्या उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मजबूत टखने यानी एंकल अक्सर राहत पाने की कुंजी हो सकते हैं. मजबूत और स्थिर टखने आपके घुटनों को सपोर्ट करते हैं और ये तनाव को कम करने में मदद करते हैं. एंकल्स को मजबूत बनाने और घुटनों के दर्द से राहत (पाने में ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं.