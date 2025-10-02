घी या तेल, जानें खाने में तड़का लगाने के लिए कौन है सबसे बेस्ट

Ghee Or Oil Which Are Best For Cooking: सब्जी तलने के लिए दो विकल्प लोगों के पास होते हैं, एक घी (Ghee) और एक तेल (Oil). हालांकि कई लोग इन दोनों विकल्पों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है इसको लेकर दुविधा में रहते हैं. एक पॉडकास्ट में आई आहार विशेषज्ञ सुमन अग्रवाल से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने अच्छे से समझाया कि सब्जी तलने के लिए घी और तेल में से किसका इस्तेमाल करना बेहतर होता है. उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों आजकल लोग घी में सब्जियां तलते हैं. घी में सब्जिया तलने से आवश्यक वसा नहीं मिलता है.

खाना पकाने के लिए घी या तेल, कौन है ज्यादा बेहतर (Ghee Or Oil Which Are Best For Cooking)

सुमन अग्रवाल के अनुसार खाने में तड़का लगाने के लिए तेल एक अच्छा विकल्प है. मूंगफली का तेल और सूरजमुखी का तेल सब्जी तलने के उत्तम होता है. इसको हाई पॉइंट पर गर्म किया जा सकता है. इनमें से किसी भी तेल का चयन कर सकते हैं. मूंगफली के तेल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है.

क्या ऑलिव ऑयल में खाना बना सकते हैं?

ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट कम होता है. इसका मतलब है कि इस तेल को गर्म नहीं किया जा सकता. यही कारण है कि इसका अधिक प्रयोग सलाद बानने के दौरान किया जाता है. इसलिए आप इस तेल में खाना तलने से बचें हैं.

तेल का इस्तेमाल करते समय रखें इन बातों का ध्यान

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)