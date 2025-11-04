विज्ञापन
दिल की अच्छी सेहत के लिए कौन सा कुकिंग ऑयल है बेस्ट, जानिए यहां

हम रोज खाना तो बनाते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि हम जिस तेल में सब्जी या दाल पका रहे हैं, वो हमारे दिल के लिए कितना अच्छा है? बाजार में इतने सारे ऑप्शन देखकर अकसर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कौन सा तेल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट है.

दिल की अच्छी सेहत के लिए कौन सा कुकिंग ऑयल है बेस्ट, जानिए यहां
Best cooking oil for heart : दिल की सेहत के लिए हमें ऐसे तेल चाहिए जिनमें 'गुड फैट्स' (MUFA और PUFA) ज्यादा हों और 'बैड फैट्स' कम. गुड फैट्स, यानी मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स, हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करते हैं. 

दिल के सबसे अच्छा तेल

सरसों का तेल - Mustard Oil

भारतीय रसोई का यह पुराना साथी ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड्स का एक अच्छा बैलेंस रखता है. इसे कार्डियोलॉजिस्ट भी दिल के लिए बेहतरीन मानते हैं. 

चावल की भूसी का तेल - Rice Bran Oil

यह तेल हाई-हीट कुकिंग, यानी तेज आंच पर खाना पकाने के लिए एकदम सही है. इसमें ओरिजेनॉल (oryzanol) नाम का एक खास एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. 

जैतून का तेल - Olive Oil

खासकर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल (EVOO), MUFA से भरपूर होता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम करता है. इसे सलाद या हल्की सब्जियों के लिए इस्तेमाल करें, डीप फ्राई के लिए नहीं. 

मूंगफली का तेल (Groundnut Oil) और कैनोला ऑयल (Canola Oil)

ये दोनों भी MUFA में हाई होते हैं और अच्छे ऑप्शन हैं. 

सबसे बड़ा हार्ट हेल्थ सीक्रेट

सिर्फ तेल का प्रकार ही नहीं, बल्कि आप कितना तेल खाते हैं, यह भी मायने रखता है. सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक ही तेल पर निर्भर न रहें. बल्कि हर 2-3 महीने में तेल बदलते रहें, ताकि आपके शरीर को सभी तरह के हेल्दी फैट्स मिलते रहें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Which Cooking Oils Are Best For Heart Health, How To Care Heart
