Benefits of walking on the ground: घास पर नंगे पैर चलना, जिसे आमतौर पर "अर्थिंग" या "ग्राउंडिंग" कहा जाता है, इसे सेहत के लिए काफी अच्छा माना गया है. एक्सपर्ट का कहना है कि हर किसी को रोज नंगे पैर चलना चाहिए, ऐसा करने से हम अपने शरीर को सीधे धरती से जोड़ते हैं, जिस वजह से हमें नेचुरल एनर्जी मिलती है. ऐसे में आइए जानते हैं, क्यों हमें रोजाना 5 मिनट घास पर नंगे पैर चलना चाहिए. इसके क्या- क्या फायदे हैं?

नंगे पैर चलने के फायदे | Nange Pair Chalne ke Fayde

नंगे पैर चलने से दूर होता है स्ट्रेस | Walking Barefoot Relieves Stress

घास पर नंगे पैर चलने से स्ट्रेस और एंग्जायटी दूरी हो जाती है. जर्नल ऑफ एनवायर्नमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुई एक स्टडी में बताया गया है कि जमीन पर नंगे पैर चलने से मूड अच्छा रहता है और शरीर के स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है.

अच्छी आती है नींद | Sleep Well

घास पर नंगे पैर चलने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है. जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसिन के रिसर्च से पता चलता है कि जमीन पर रोजाना चलने से आरामदायक नींद लेने में मदद मिलती है.

मजबूत होती है इम्यूनिटी | Immunity Booster

घास पर नंगे पैर चलने से भी हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है. कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा की गई स्टडी में पाया गया है कि जमीन पर नंगे पैर चलने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है. इसी के साथ अगर कोई बीमारी होती भी है, तो शरीर उन बीमारियों से ज्यादा प्रभावी ढंग से लड़ने में सक्षम रहता है.

नंगे पैर चलना है नेचुरल पेन किलर | Walking barefoot is a natural pain killer

अगर कोई व्यक्ति पुराने दर्द या सूजन से पीड़ित है, तो घास पर नंगे पैर चलने से उसे कुछ राहत मिल सकती है. जर्नल ऑफ इन्फ्लेमेशन रिसर्च में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार, जमीन पर चलने से शरीर में दर्द और सूजन कम होती है, क्योंकि पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं, जो दर्द और सूजन को कम कर देते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)