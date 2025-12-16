विज्ञापन
विशेष लिंक

गॉल ब्लैडर में स्टोन के 8 लक्षण, डॉक्टर सरीन ने बताया कब जरूरी है सर्जरी

Gallbladder Stone Kitna Dangerous Hota Hai: आइए आइए डॉक्टर सरीन से जानते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन कितना खतरनाक है.

Read Time: 3 mins
Share
गॉल ब्लैडर में स्टोन के 8 लक्षण, डॉक्टर सरीन ने बताया कब जरूरी है सर्जरी
गॉलब्लैडर स्टोन नहीं हटाया गया तो क्या होगा?

Gallbladder Stone Kitna Dangerous Hota Hai: अक्सर गॉल ब्लैडर स्टोन होने के बावजूद शुरुआत में कोई खास लक्षण नजर नहीं आते, यही कारण है लोग इसे हल्के में ले लेते हैं. बता दें, गॉल ब्लैडर हमारे पेट के दाहिने हिस्से में लिवर के नीचे स्थित एक छोटा सा अंग होता है, जिसका काम पित्त को जमा करना होता है, लेकिन जब पित्त में कोलेस्ट्रॉल या अन्य तत्व ज्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं, तो पत्थर जैसे कण बन जाते हैं, जिन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन कहा जाता है. अगर आप भी इस स्टोन का शिकार बन चुके हैं, तो इस समस्या को नजरअंदाज न करें क्योंकि समय रहते इसका इलाज अगर न करवाया जाए, तो यह कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है. आइए आइए डॉक्टर सरीन से जानते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन कितना खतरनाक है.

गॉल ब्लैडर स्टोन के लक्षण

  • बुखार, ठंड लगना
  • पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में तेज दर्द
  • पीठ के दाहिने कंधे तक फैलने वाला दर्द
  • मतली और उल्टी
  • पीलिया 
  • आंखों का पीला होना
  • भूख न लगना 
  • बदहजमी

गॉलब्लैडर स्टोन कितना खतरनाक होता है?

डॉक्टर सरीन बताते हैं, जिस व्यक्ति के गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता है उसके ब्लड में भी फैट जमा हो जाता है, जो आगे चलकर ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लेम, किडनी प्रॉब्लेम का कारण बन सकता है. इसलिए जिन लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन है उन्हें खास ध्यान रखना है कि वे अपना वजन कंट्रोल में रखें. एक्स्ट्रा फैट के कारण ही पहले भी यह स्टोन बने थे. इसलिए अपने वेट को नॉर्मल रखना जरूरी है.

इसे भी पढ़ें: सुबह खाली पेट पपीता खाने से पेट और दिल की बीमारियां रहेंगी दूर, जानिए 4 बड़े फायदे

गॉलब्लैडर स्टोन्स जेनेटिक हैं या नहीं?

डॉक्टर सरीन के अनुसार अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो आपके बच्चों को होने का खतरा पांच गुना ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में अगर आपको अपने बच्चों को हेल्दी रखना है, तो याद रखें, उन्हें अंडरवेट रखें नॉर्मल वेट नहीं.

गॉलब्लैडर स्टोन का इलाज

अगर गॉल ब्लैडर स्टोन बार-बार दर्द दे रहा है, इंफेक्शन हो रहा है या अन्य अंगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो समय रहते गॉलब्लैडर स्टोन का इलाज करवा लेना चाहिए.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gallbladder Stone Kitna Khatarnak Hota Hai, Gallbladder Stone, Gallbladder Stone Treatment, Doctor SK Sarin, Health
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com