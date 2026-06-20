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पापा के साथ करें ये 5 Yoga Poses, बढ़ेगी फिटनेस और बॉन्डिंग दोनों

अगर आप भी आप अपने पापा के साथ कुछ खास पल बिताना चाहते हैं और उन्हें फिटनेस का तोहफा देना चाहते हैं, तो योग दिवस पर मिलकर योग करें.

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पापा के साथ करें ये 5 Yoga Poses, बढ़ेगी फिटनेस और बॉन्डिंग दोनों
पापा के साथ कौन से योग करें. (Image Shutterstock)

Father's Day 2026हर साल, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, और इस साल यह फादर्स डे के साथ आ रहा है. यानी इस साल फादर्स डे और इंटरनेशनल योगा डे एक ही दिन है. इससे परिवारों को हेल्दी और यादगार तरीके से एक साथ समय बिताने का एक सही मौका मिल रहा है. आप अपने पापा के साथ कुछ खास पल बिताना चाहते हैं और उन्हें फिटनेस का तोहफा देना चाहते हैं तो पापा के साथ मिल कर इस दिन योग करें. योग सेशन को मजेदार बनाने के लिए हम कुछ खास योग पोजेस बता रहे हैं, जो न केवल आप दोनों को फिट बनाएंगे बल्कि आपकी बॉन्डिंग को भी बेहतर बनाएंगे.

फादर्स डे पर पापा के साथ करें ये 5 योगासन (Do these 5 yoga asanas with Dad on Father's Day)

1. ट्री पोज- (Tree Pose)

एक पैर पर सीधे खड़े हों और दूसरे पैर को खड़े हुए पैर से सटाकर रखें. दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ें. कल्पना करें कि आपकी जड़ें जमीन में गहराई तक जा रही हैं.

फायदे-

  • संतुलन बेहतर होता है
  • ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है
  • पैर मजबूत होते हैं
  • फोकस बढ़ता है

मजेदार चैलेंज

कौन सबसे ज्यादा देर तक संतुलन बनाए रख सकता है?

पापा या बच्चा?

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योग हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी और फायदेमंद है. 

2. बटरफ्लाई पोज- (Butterfly Pose)

नीचे बैठें और अपने पैरों के तलवों को आपस में जोड़ें. अपने पैरों को पकड़ें और तितली के पंखों की तरह धीरे-धीरे अपने घुटनों को ऊपर-नीचे करें.

फायदे-

  • लचीलापन बढ़ता है
  • आराम मिलता है
  • शरीर के प्रति जागरूकता बढ़ती है

मजेदार आइडिया-

कल्पना करें कि आप फूलों से भरे एक जादुई बगीचे में उड़ रहे हैं.

3. कैट-काऊ पोज- (Cat-Cow Pose)

  • अपने हाथों और घुटनों के बल आ जाएं.
  • अपनी पीठ को बिल्ली की तरह ऊपर की ओर मोड़ें यानी आर्च बनाएं.
  • फिर अपने पेट को नीचे करें और गाय की तरह अपना सिर ऊपर उठाएं.

फायदे-

  • पोस्चर (बैठने-खड़े होने का तरीका) बेहतर होता है.
  • लचीलापन बढ़ता है
  • रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहती है

मजेदार आइडिया-

पोज बदलते समय जानवरों जैसी आवाजें निकालें. बच्चों को यह बहुत पसंद आता है.

4. कोबरा पोज- (Cobra Pose)

पापा के साथ आप अपने पेट के बल लेट जाएं. अपने हाथों को कंधों के नीचे रखें. धीरे-धीरे अपनी छाती को ऊपर उठाएं और सामने देखें.

फायदे-

  • पीठ मजबूत होती है
  • लचीलापन बढ़ता है
  • छाती खुलती है

मजेदार चैलेंज-

पापा से कहें क्या आप कोबरा की तरह फुफकार सकते हैं? खुद भी ऐसा करने का ट्राई करें.

5. चाइल्ड्स पोज- (Child's Pose)

घुटनों के बल बैठें. अपनी एड़ियों पर पीछे की ओर बैठें और शरीर को आगे की तरफ फैलाएं.

अपने माथे को जमीन पर टिकाएं.

फायदे-

  • आराम मिलता है
  • बच्चों को शांत होने में मदद मिलती है
  • हल्की स्ट्रेचिंग होती है

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लेखक के बारे में
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अनिता शर्मा
एसोसिएट एडिटर
अनिता शर्मा हिंदी की जानी-मानी हेल्थ जर्नलिस्ट्स में शुमार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों का समृद्ध अनुभव है. साल 2006 में अपने... और पढ़ें
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