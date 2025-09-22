विज्ञापन
विशेष लिंक

थ्रेडिंग बनवाते समय लग गया कट, तो ऐसे पाएं दर्द से आराम

Eyebrow Threading Pain: बाजार में कई सारी हेयर रिमूवल क्रीम मौजूद हैं, जिनका प्रयोग कर बिना दर्द के बालों को हटाया जा सकता है. क्रीम को कुछ मिनट के लिए बाल वाली जगह पर लगा दें. फिर पानी से साफ कर दें.

Read Time: 3 mins
Share
थ्रेडिंग बनवाते समय लग गया कट, तो ऐसे पाएं दर्द से आराम
Painless Hair Removal: एपिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता जो बालों को जड़ से निकाल देता है.

Eyebrow Threading Pain: थ्रेडिंग करवाते समय काफी दर्द होता है. कुछ महिलाएं इस दर्द को सहन कर लेती हैं. जबकि कुछ आइब्रो और अपर लिप्स ही बनाना छोड़ देती हैं. कई बार तो थ्रेडिंग करते हुए कट भी लग जाता है और काफी दर्द भी होता है. कट लगने पर त्वचा पर अगर वैसलीन लगाई जाए तो आराम मिलता है. इसके अलावा एलोवेरा जेल लगाने से भी कट के दर्द से आराम मिल जाता है और त्वचा को ठंडक भी मिली है. वहीं थ्रेडिंग से होने वाले दर्द और कट से बचने के लिए आप अनचाहे बाल हटाने के अन्य तरीके भी आजमा सकते हैं. जो कि इस प्रकार हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

वैक्सिंग (Waxing)

शरीर के अनचाहे बालों को निकलाने के लिए वैक्सिंग का प्रयोग किया जाता है. वैक्सिंग जड़ से बालों को निकालकर त्वचा मुलायम कर देती है. सबसे बड़ी बता वैक्सिंग से दर्द भी कम होता है.चेहरे के अनचाहे वालों को बालों को थ्रेडिंग की जगह वैक्स की मदद से निकाला जा सकता है. हालांकि जिन लोगों की त्वचा संवेदनशील होती है उनके हल्के लाल दाने होने का खतरा होता है. ये दान कुछ दिनों बाद खुद से सही भी हो जाते है.

हेयर रिमूवल क्रीम

बाजार में कई सारी हेयर रिमूवल क्रीम मौजूद हैं, जिनका प्रयोग कर बिना दर्द के बालों को हटाया जा सकता है. क्रीम को कुछ मिनट के लिए बाल वाली जगह पर लगा दें. फिर पानी से साफ कर दें. यह बाल निकालने का दर्द रहित तरीका है. लेकिन अधिक हेयर रिमूवल क्रीम के इस्तेमाल से त्वचा काली पड़ सकती है. कई लोगों को हेयर रिमूवल क्रीम से एलर्जी भी हो जाती है. इसलिए  पैच टेस्ट करने के बाद ही इसके इस्तेमाल करें.

एपिलेटर

एपिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता डो कि बालों को जड़ से खींचती हैं. इसके जरिए जब बालों को निकाला जाता है तो थोड़ा सा दर्द हो सकता है. एपिलेटर की मदद से आप किसी भी समय और कम समय में बालों को निकाल सकते हैं.

 तो ये थे थ्रेडिंग के विकल्प जिनकी मदद से कम दर्द पाए बालों को निकाला जा सकता है.

ये भी पढ़ें-  गुनगुना पानी पीने के फायदे जान चौंक जाएंगे आप

क्या तकिए के कवर न बदलने से चेहरे पर दाने हो जाते हैं? गंदगी से पिंपल हो जाएं तो क्या करें?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Eyebrow Threading Pain, Eyebrow Threading Pain Relief, Threading Ke Kaise Nikale Bale, Threading Ka Dhaga Kaise Pakde, Painless Hair Removal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com