थ्रेडिंग बनवाते समय लग गया कट, तो ऐसे पाएं दर्द से आराम

Eyebrow Threading Pain: थ्रेडिंग करवाते समय काफी दर्द होता है. कुछ महिलाएं इस दर्द को सहन कर लेती हैं. जबकि कुछ आइब्रो और अपर लिप्स ही बनाना छोड़ देती हैं. कई बार तो थ्रेडिंग करते हुए कट भी लग जाता है और काफी दर्द भी होता है. कट लगने पर त्वचा पर अगर वैसलीन लगाई जाए तो आराम मिलता है. इसके अलावा एलोवेरा जेल लगाने से भी कट के दर्द से आराम मिल जाता है और त्वचा को ठंडक भी मिली है. वहीं थ्रेडिंग से होने वाले दर्द और कट से बचने के लिए आप अनचाहे बाल हटाने के अन्य तरीके भी आजमा सकते हैं. जो कि इस प्रकार हैं.

वैक्सिंग (Waxing)

शरीर के अनचाहे बालों को निकलाने के लिए वैक्सिंग का प्रयोग किया जाता है. वैक्सिंग जड़ से बालों को निकालकर त्वचा मुलायम कर देती है. सबसे बड़ी बता वैक्सिंग से दर्द भी कम होता है.चेहरे के अनचाहे वालों को बालों को थ्रेडिंग की जगह वैक्स की मदद से निकाला जा सकता है. हालांकि जिन लोगों की त्वचा संवेदनशील होती है उनके हल्के लाल दाने होने का खतरा होता है. ये दान कुछ दिनों बाद खुद से सही भी हो जाते है.

हेयर रिमूवल क्रीम

बाजार में कई सारी हेयर रिमूवल क्रीम मौजूद हैं, जिनका प्रयोग कर बिना दर्द के बालों को हटाया जा सकता है. क्रीम को कुछ मिनट के लिए बाल वाली जगह पर लगा दें. फिर पानी से साफ कर दें. यह बाल निकालने का दर्द रहित तरीका है. लेकिन अधिक हेयर रिमूवल क्रीम के इस्तेमाल से त्वचा काली पड़ सकती है. कई लोगों को हेयर रिमूवल क्रीम से एलर्जी भी हो जाती है. इसलिए पैच टेस्ट करने के बाद ही इसके इस्तेमाल करें.

एपिलेटर

एपिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता डो कि बालों को जड़ से खींचती हैं. इसके जरिए जब बालों को निकाला जाता है तो थोड़ा सा दर्द हो सकता है. एपिलेटर की मदद से आप किसी भी समय और कम समय में बालों को निकाल सकते हैं.

तो ये थे थ्रेडिंग के विकल्प जिनकी मदद से कम दर्द पाए बालों को निकाला जा सकता है.

