वैक्सिंग-थ्रेडिंग का झंझट खत्म, बिना दर्द के हटाएं बॉडी से अनचाहे बाल, बस अपनाएं ये 5 Painless तरीके

How To Remove Hair: बिना दर्द के अनचाहे बाल हटाना अब मुश्किल नहीं है. इन 5 पेनलेस तरीकों से आप अपनी स्किन को न सिर्फ स्मूद बल्कि खूबसूरत भी बना सकते हैं.

Read Time: 3 mins
5 Painless hair removal methods: सुंदर और क्लीन स्किन हर किसी की चाहत होती है, लेकिन चेहरे, हाथ या पैरों पर मौजूद अनचाहे बाल कई बार इस खूबसूरती को कम कर देते हैं. खासतौर पर महिलाओं के लिए यह सबसे बड़ी समस्या है. वैक्सिंग, थ्रेडिंग और एपिलेटर जैसे पारंपरिक तरीके न केवल दर्दनाक होते हैं, बल्कि समय भी ज्यादा लेते हैं. ऐसे में सवाल उठता है क्या बिना दर्द और झंझट के इनसे छुटकारा मिल सकता है? जवाब है...हां. आइए जानते हैं 5 ऐसे पेनलेस तरीके, जिनसे आपकी स्किन स्मूद और बाल-फ्री हो जाएगी.

हेयर रिमूवल क्रीम | Painless Hair Removal

यह सबसे आसान और त्वरित तरीका है. बस क्रीम को स्किन पर लगाएं, कुछ मिनट रुकें और फिर स्पैचुला से साफ कर दें.
फायदे:- painless, कटने-छिलने का डर नहीं और स्किन सॉफ्ट हो जाती है.
ध्यान दें:- पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है.

शेविंग | Uunwanted hair removal

अगर तुरंत रिजल्ट चाहिए तो शेविंग बेस्ट ऑप्शन है. एक अच्छी क्वालिटी का रेजर और शेविंग जेल आपकी मदद कर सकते हैं.
फायदे:- फास्ट, आसान और कहीं भी किया जा सकता है.
ध्यान दें:- बाल जल्दी उग सकते हैं, इसलिए बाद में मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं.

ट्रिमर |  best hair removal methods

संवेदनशील जगहों जैसे अंडरआर्म्स और बिकिनी लाइन के लिए ट्रिमर परफेक्ट है. यह बालों को छोटा करता है बिना किसी दर्द के.
फायदे:- सेफ, फास्ट और आसान.
ध्यान दें:- बाल पूरी तरह नहीं हटते.

लेजर हेयर रिमूवल | Best Hair Removal Options

यह उन लोगों के लिए है जो स्थायी समाधान चाहते हैं. लेजर से बालों की जड़ कमजोर हो जाती है और धीरे-धीरे ग्रोथ रुक जाती है.
फायदे:- लंबे समय तक असरदार और पेनलेस.
ध्यान दें:- थोड़ा महंगा है और 4-6 सेशन लग सकते हैं.

घरेलू नुस्खा | Smooth Skin Tips

बेसन और हल्दी का उबटन पुराने समय से बालों की ग्रोथ कम करने और स्किन को निखारने के लिए इस्तेमाल होता आया है.
फायदे:- नेचुरल, बिना साइड इफेक्ट.
ध्यान दें:- रिजल्ट धीरे-धीरे दिखते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

