आंखों से चश्मा उतारना है तो रोज करें ये एक्सरसाइज, योग गुरु बता रहे हैं आँखों की रोशनी बढ़ाने के घरेलू उपाय

Hirayogi अकाउंट से इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में हेल्थ गुरु हीरा योगी दुबई में बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब के पास समुद्र के किनारे नजर आ रहे हैं. वीडियो में उन्होंने बताया कि अगर आपकी नजर कमजोर है या आंखों में दर्द रहता है तो ये एक्सरसाइज करने से फायदा हो सकता है.

Which exercise is best for eyes? योगी वीडियों में मजाकिया अंदाज में आंखों का एक्सरसाइज बताते नजर आते हैं. कहते हैं-आंखों खोलकर रखें और ऊपर आसमान की ओर देखें. फिर आंखों के सामने अंगूठे को रखकर और उसे दाएं और बाएं फिर ऊपर और नीचे ले जाएं और उसे देखते हुए आंखों को भी घुमाएं फिर अंगूठे को आंखों के पास ले आएं. यह एक्सरसाइज दो तीन बार करने की सलाह दी है. वीडियो का कैप्शन है- क्या आपको आंखों से चश्मा हटाना है.

आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए करें ये व्यायाम, वायरल हो रहा वीडियो

लोगों ने कहा- कुछ भी बताकर मूर्ख मत बनाओ

इस वीडियो को अब तक 26 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं जबकि 34 हजार लोगों ने पसंद किया है. बहुत से लोगों ने इस पर कमेंट्स भी किए है. कुछ लोगों ने जहां ऐसे एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं होने की बात कही है तो कुछ लोग हीरा योगो अपनी दूसरी समस्याओं का उपाय पूछ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- आजकल जिसे देखों वह डॉक्टर या योग गुरु बन कर घूम रहा है. एक अन्य यूजर ने कहा- ये एक्सरसाइज चश्मा पहनकर करना है या चश्मा उतार कर. एक यूजर ने लिखा- अच्छा इससे चश्मा उतर जाएगा, कुछ भी बताकर मूर्ख मत बनाओ …

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)