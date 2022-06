थाई फैट को कम करने के लिए इन एक्सरसाइज करें रोजाना-



1. प्लैंक एंड थाई

आप अपने थाई फैट और बेली फैट को एक साथ कम करने पर भी काम कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए आप प्लैंक पोजीशन में थाई बेंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं.

इसे करने का तरीका

सबसे प्लैंक पोजीशन में आ जाना है.

अब घुटने को मोड़कर सीने तक लाने की कोशिश करना है.

अब इसी तरह दूसरे घुटने के साथ भी करना है.

अब रिलैक्स करें.

इस एक्सरसाइज को 20 बार रिपीट करें.



2. जंपिंग स्क्वाट्स-

स्क्वाट्स के जरिए लोअर बॉडी टोन होती है और पैरों की मसल्स स्ट्रॉन्ग भी होती है. जंपिंग स्क्वाट्स थाई फैट या कूल्हों के फैट के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है.

इसे करने का तरीका

अपने पैरों और शोल्डर खोलकर खड़े हो जाएं.

अब स्क्वाट पोजीशन में आएं और अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास रखें.

अब जंप करना है और जैसे ही आप नीचे आते हैं, वैसे ही अपने घुटनों को मोड़ लेना है.

इसे कम से कम 15-20 बार रिपीट करना है.



3. कर्टसी लंज

पहले के समय में यूरोपीय राजाओं के सामने जैसे कर्टसी के लिए झुका जाता था, कुछ उसी तरह आप लंज कर सकते हैं.



इसे करने का तरीका

सबसे पहले सीधे खड़े होना है.

अब एक पैर अपनी जगह पर रखे दूसरा पैर को पीछे की ओर ले जाएं.

आपके हाथ को भी उसी समय पीछे लेकर जाना है.

इसी तरह दूसरी साइड भी करना है, इसे भी कम से कम 20 बार दोहराना है.



