Home Remedies For Acidity: एसिडिटी से छुटकारा पाने का पक्का घरेलू इलाज, बस दो चीजों को इस तरीके से करें सेवन

यह हुकुम शर्बत एसिडिटी को कम कर सकता है और आंत के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है.

खास बातें आपको हमेशा दवाओं पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है.

एसिडिटी के लिए घरेलू उपाय भी मौजूद हैं.

यहां जानें एसिडिटी से राहत पाने का कारगर उपाय.

Ways To Get Rid Of Acidity: गर्मी का मौसम पहले से मौजूद पाचन समस्याओं को और बिगाड़ सकता है. पाचन समस्याओं के चार्ट में सबसे ऊपर है एसिडिटी. पेट की ये सामान्य समस्या एसिडिटी (Acidity) कई लोगों को परेशान करती है. गर्मी के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं. अगर आप अक्सर एसिडिटी से पीड़ित रहते हैं, तो इस समस्या को हल करने के लिए आपको हमेशा दवाओं पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. एसिडिटी के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies For Acidity) भी मौजूद हैं. पोषण विशेषज्ञ लवनीत बत्रा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी कुछ ट्रिक्स शेयर की हैं. एसिडिटी से राहत पाने के लिए ड्रिंक (Drink To Relieve Acidity) काफी फायदेमंद मानी जाती है. कोकम और अंजीर से बना ड्रिंक एसिडिटी के इलाज में बहुत मददगार होते हैं.

एसिडिटी के लिए कोकम और अंजीर का शर्बत | Kokum And Fig Syrup For Acidity