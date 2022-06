Hydrotherapy Advantages: हाइड्रोथेरेपी क्या है और कैसे होता है इसमें इलाज? जाने इसके फायदे और नुकसान

कैसे होता है इसमें इलाज- What Is Hydrotherapy And How Is It Treated?

1. नीप सिस्टम

इस प्रणाली में गर्म और ठंडे दोनों तरह के पानी का उपयोग किया जाता है. इसमें स्नो वॉकिंग, ड्यू वॉकिंग और वाटर-ट्रेडिंग जैसे तरीके शामिल हैं. नीप (Kneipp) सिस्टम शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के निर्माण में मदद कर सकती है.

2. सिट्ज़ बाथ

इसमें गर्म और ठंडे दोनों पानी का एक साथ इस्तेमाल होता है. इसमें एक साथ ठंडे और गर्म पानी से स्नान कराया जाता है. यह स्नान बॉडी को रिलैक्स करने में मदद कर सकता है.



3. बलेनो थेरेपी

यह गठिया, त्वचा की एलर्जी और फाइब्रोमायल्गिया जैसी स्थितियों को ठीक करने में मदद करता है. इस स्नान में भी गर्म और ठंडे दोनों पानी का उपयोग करके दिया जाता है. लेकिन विशेष रूप से हॉट वाटर स्प्रिंग और नेचुरल स्पा का इस्तेमाल होता है. स्नान में सल्फर, सिलिका, रेडियम जैसे खनिज शामिल होते हैं जिससे उपचार में लाभ होता है.



4. हाइड्रो मसाज तकनीक

इसमें गर्म पानी का उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है. यह चिकित्सा बहुत उपयोगी है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है. जोड़ों के दर्द और तनाव को दूर करने में भी मदद करती है.

5. स्टीम, सौना और कॉम्प्रेस

इसमें गर्म पानी का उपयोग किया जाता है. स्टीम ट्रीटमेंट में पानी को तेज उबाला जाता है और फिर भाप से बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है. सौना ट्रीटमेंट में ड्राई हीट का इस्तेमाल किया जाता है. यह शरीर को डिटॉक्सीफाई करता है और दर्द से भी राहत देता है. कॉम्प्रेस ट्रीटमेंट तौलिये से किया जाता है जिसमें तौलिये को बहुत गर्म या बहुत ठंडे पानी में डुबोया जाता है और फिर राहत पाने के लिए शरीर के दर्द वाले हिस्से पर रखा जाता है.



जानें इसके फायदे और नुकसान?

हाइड्रोथेरेपी के फायदे की बात करें तो ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, मसल्स की रिकवरी में मदद करता है, दर्द और मांसपेशियों के तनाव से राहत देता है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है. वहीं इसके नुकसान की बात करें तो इससे ओवरहीटिंग, कार्डियक अस्थिरता का कारण बनता है, जल जनित रोगों का प्रसार हो सकता है.

